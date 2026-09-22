Malestar por una reunión de empresarios de Malvinas y chilenos

El encuentro se realizará el 28 y el 29 de septiembre en Punta Arenas, en que las partes buscarán analizar y potenciar las oportunidades comerciales de la nueva conexión marítima entre las Islas y esa región chilena.
En medio del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, un grupo de empresarios del archipiélago viajará en los próximos días a Punta Arenas para respaldar y definir los detalles de una nueva conexión marítima con la región chilena.
Unos 40 representantes del sector privado de Malvinas y más de 30 compañías trasandinas participarán de un encuentro empresarial entre el 28 y el 29 de septiembre, con la intención de analizar y potenciar las oportunidades de intercambio comercial.
"El objetivo es consolidar la posible nueva conexión marítima entre Punta Arenas y Stanley (Puerto Argentino), cuyo viaje inaugural está previsto para mediados de noviembre de 2026. A comienzos de este año, la empresa de transporte marítimo Easter Island Naviera, con sede en Valparaíso, visitó las Islas Falkland (Malvinas) y comenzará a operar la nueva ruta", explicaron los organizadores de Punta Arenas Business Showroom.
La conexión funcionó durante décadas, hasta que dejó de ser económicamente viable en 2000. El año pasado, la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas inició consultas con el sector privado del archipiélago, empresas navieras chilenas y la Municipalidad de Punta Arenas. Y luego, desarrolló un informe para las partes interesadas.
Actualmente, la principal conexión marítima sudamericana de las islas se realiza a través de Montevideo, en un recorrido cercano a los 2.000 kilómetros. Desde Punta Arenas, la distancia se reduciría a la mitad.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, expresó su apoyo a la ruta comercial y consideró que la iniciativa “no rompe bajo ningún punto de vista la posición de Chile respecto al apoyo a la región en Argentina".
"El evento de dos días permitirá a las empresas de ambos lados avanzar en la definición de oportunidades comerciales. Entre las cargas que podrían llegar desde Punta Arenas se encuentran frutas y verduras frescas, productos lácteos, madera y otros materiales de construcción, alimento para animales, ganado, maquinaria pesada, repuestos para vehículos y vinos y cervezas chilenas. También se analizan otros productos y servicios", señalaron los organizadores del evento.
"A medida que crecen la población de las Islas, su programa de infraestructura y las nuevas industrias, se espera que el fortalecimiento de los vínculos con Chile contribuya a satisfacer la creciente demanda, al tiempo que ofrecerá a las empresas chilenas una oportunidad viable para ingresar y expandirse en el mercado de Malvinas", resumieron.
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