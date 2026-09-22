Malestar por una reunión de empresarios de Malvinas y chilenos

Actualmente, la principal conexión marítima sudamericana de las islas se realiza a través de Montevideo, en un recorrido cercano a los 2.000 kilómetros. Desde Punta Arenas, la distancia se reduciría a la mitad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, expresó su apoyo a la ruta comercial y consideró que la iniciativa “no rompe bajo ningún punto de vista la posición de Chile respecto al apoyo a la región en Argentina".

"El evento de dos días permitirá a las empresas de ambos lados avanzar en la definición de oportunidades comerciales. Entre las cargas que podrían llegar desde Punta Arenas se encuentran frutas y verduras frescas, productos lácteos, madera y otros materiales de construcción, alimento para animales, ganado, maquinaria pesada, repuestos para vehículos y vinos y cervezas chilenas. También se analizan otros productos y servicios", señalaron los organizadores del evento.

"A medida que crecen la población de las Islas, su programa de infraestructura y las nuevas industrias, se espera que el fortalecimiento de los vínculos con Chile contribuya a satisfacer la creciente demanda, al tiempo que ofrecerá a las empresas chilenas una oportunidad viable para ingresar y expandirse en el mercado de Malvinas", resumieron.