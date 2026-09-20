Milei vuelve a Nueva York con Malvinas como uno de los ejes de su agenda

El miércoles tendrá lugar una de las actividades centrales del viaje, cuando Milei participe del Debate General de la Asamblea de las Naciones Unidas. La reunión congregará esta semana a alrededor de 130 líderes mundiales en Nueva York, en medio de una agenda internacional atravesada por diferentes conflictos y tensiones geopolíticas.

La visita del mandatario estará marcada también por la renovada agenda del Gobierno argentino en torno a las Islas Malvinas. En las últimas semanas, la administración nacional avanzó con iniciativas destinadas a endurecer las sanciones contra empresas que operan en las islas sin autorización argentina.

Ese miércoles, a las 16, el Presidente disertará además en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con acompañamiento institucional del International Republican Institute.

Dos horas después se reunirá con empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas. Está prevista la participación de su titular, Susan Segal, junto con entre 12 y 15 CEOs y representantes de importantes compañías. La jornada finalizará a las 19.30 con un encuentro con el rabino Simón Jacobson, fundador del Meaningful Life Center.

Fin de las actividades de Milei

La agenda continuará el jueves 25. A las 13, Milei expondrá ante The Economic Club of New York, institución fundada en 1907 y dedicada al debate de cuestiones económicas, sociales y políticas.

La gira concluirá esa misma noche. Según el cronograma previsto, el Presidente partirá hacia Buenos Aires alrededor de las 21 y su llegada a la Aeroestación Militar Aeroparque está programada para las 8.30 del viernes.