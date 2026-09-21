Actrices argentinas llevaron a la alfombra roja el reclamo por Malvinas

Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez replicaron la bandera que desplegó la Selección argentina en el Mundial de Fúbol.
En la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, las actrices argentina Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez exhibieron en la espalda de sus tapados y kimonos la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, con un dibujo de las islas y franjas celestes y blancas.
Las cuatro actrices estaban en el País Vasco para presentar "Mis muertos tristes", de Pablo Larraín, que competirá en el festival y después se verá como miniserie en Netflix. Caminaron juntas por la alfombra, se dieron vuelta al mismo tiempo y dejaron a la vista el mensaje “Las Malvinas son Argentinas”, fue el texto que escribieron los diseñadores.
Días antes, el 17 de septiembre, Lali Espósito había llegado al mismo festival con una remera blanca que repetía la frase, con la tipografía de la bandera que mostró la Selección argentina tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 en Atlanta. Completó el look con blazer oversized negro, anteojos oscuros y botas. Estaba allí por la película Glaxo, de Benjamín Naishtat, basada en la novela de Hernán Ronsino.
En conferencia de prensa, la cantante y actriz explicó que lo recaudado por esas remeras irá a la Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de Tigre. “El tema de Malvinas está en nuestra vida cotidiana”, dijo, y vinculó el gesto con los veteranos y con el reclamo de soberanía.
La consigna “Las Malvinas son Argentinas” volvió a circular con fuerza después del partido que la Selección Argentina de Fútbol le ganó por 2 a 1 a su similar de Inglaterra en el último Mundial, cuando un hincha argentino armó una bandera blanca con esa frase y los jugadores la exhibieron en el campo luego del encuentro.
Marcas locales copiaron la tipografía y en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el mensaje saltó del fútbol a una de las vitrinas culturales más visibles de Europa. La muestra cinematográfica que comenzó el 18 de septiembre -finaliza el 26-, tiene este una fuerte presencia argentina porque además de Glaxo y Mis muertos tristes, está Lo dejamos acá, con Diego Peretti y Ricardo Darín, que es la imagen oficial de la edición.
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