Actrices argentinas llevaron a la alfombra roja el reclamo por Malvinas

La consigna “Las Malvinas son Argentinas” volvió a circular con fuerza después del partido que la Selección Argentina de Fútbol le ganó por 2 a 1 a su similar de Inglaterra en el último Mundial, cuando un hincha argentino armó una bandera blanca con esa frase y los jugadores la exhibieron en el campo luego del encuentro.

Marcas locales copiaron la tipografía y en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el mensaje saltó del fútbol a una de las vitrinas culturales más visibles de Europa. La muestra cinematográfica que comenzó el 18 de septiembre -finaliza el 26-, tiene este una fuerte presencia argentina porque además de Glaxo y Mis muertos tristes, está Lo dejamos acá, con Diego Peretti y Ricardo Darín, que es la imagen oficial de la edición.