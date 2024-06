Manuel Adorni anunció nuevos despidos en el Estado: "El 30 de junio habrá otra barrida y limpieza"

En la misma línea, amplió: “El 30 de junio será otra barrida y limpieza que se le de a ese universo. Los que continúen vigentes será por un tiempo y se seguirá evaluando cada uno de los casos de una manera absolutamente quirúrgica para no cometer errores”.

En principio, de acuerdo con lo que publicó la agencia Noticias Argentinas a partir de información recolectada de fuentes del Gobierno, serían cinco mil los trabajadores estatales que serían despedidos, aunque el número no fue confirmado oficialmente. “El objetivo no es que alguien se quede sin trabajo, sino que permanezcan los que tienen una función válida, útil y que agreguen valor. Los que no, no tienen por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente”, opinó Adorni.

El vocero también habló sobre la aprobación definitiva de la Ley Bases: "Se pudo avanzar a pesar de las complicaciones con el transporte, los dos paros generales y un intento de Golpe de Estado durante el tratamiento en el Senado”. “Finalmente los argentinos contamos con la aprobación de la propuesta legislativa más ambiciosa de las últimas cuatro décadas”, completó.

“El Pacto de Mayo se va a celebrar el 9 de julio en Tucumán para acordar diez puntos esenciales para que el país vuelva a ser una tierra de sentido común, paz y prosperidad”, anunció Adorni, quien también precisó que el 4 de julio Javier Milei viajará a San Juan con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y otros funcionarios nacionales para presentar el “Plan Nacional de Alfabetización”.

“El cambio de régimen monetario es parte de nuestra segunda etapa”, explicó Adorni, en referencia a declaraciones en ese sentido que Javier Milei realizó esta mañana. “Todavía tenemos toda le reglamentación e implementación de la Ley Bases por delante”, aclaró. “El plan es la liberalización de la moneda donde todos puedan elegir en qué moneda quiera comerciar, transaccionar y manejarse en lo cotidiano y eso viene con una reforma del sistema financiero”, explicó.

"En Argentina los salarios son miserable”, reconoció. “Estamos caminando hacia la inversión, por ejemplo, el crédito está aumentando y es un empuje para el sector privado para que se pueda desarrollar. La mejora del salario en términos reales, ya lo estamos viendo por la baja de la inflación, pero es lento porque estamos todavía apagando el incendio”, opinó.

Sobre el rol que tendrá Federico Sturzenegger, Adorni confesó que todavía no saben el nombre del ministerio, pero expresó que tendrá en sus manos “la aceleración y la puesta en marcha de todo lo que quede de desregulación y limpieza burocrática”.