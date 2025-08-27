Marcela Pagano culpó a Francos de la filtración de los audios

La legisladora, que la semana pasada abandonó las filas libertarias y creó el bloque Coherencia con otros tres diputados, tomó la palabra durante la sesión informativa con Guillermo Francos.

En su discurso, la experiodista mencionó al secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Luis Vila. La diputada le preguntó a Francos si Vila tuvo alguna vinculación con el caso Nisman y también le recordó las internas con la AFI en el gobierno de Mauricio Macri.

"Se solicita que informe si el agente José Luis Vila tuvo alguna intervención en la filtración de los audios de la corrupción de la Andis. Porque estamos frente a un hecho de un grave golpe institucional y queremos respuestas", dijo Pagano en medio de un escándalo en la Cámara de Diputados.

La diputada también mencionó al subsecretario de Asuntos Estratégicos, Víctor Hugo Armelino, y a otros tres supuestos agentes de inteligencia que serían parte de la estructura de la jefatura de gabinete.

