Política |

Marcela Pagano culpó a Francos de la filtración de los audios

La diputada aseguró que un sector del gobierno tiene una "red de espías" y señaló al secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, como parte de esa organización.

La diputada nacional Marcela Pagano dejó a entrever este miércoles que un sector del Gobierno nacional podría estar detrás de la filtración de los audios donde el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, involucró a Karina Milei en el cobro de coimas.

La legisladora, que la semana pasada abandonó las filas libertarias y creó el bloque Coherencia con otros tres diputados, tomó la palabra durante la sesión informativa con Guillermo Francos.

ADEMÁS: Diputados: Escandaloso cruce entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en plena sesión

En su discurso, la experiodista mencionó al secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Luis Vila. La diputada le preguntó a Francos si Vila tuvo alguna vinculación con el caso Nisman y también le recordó las internas con la AFI en el gobierno de Mauricio Macri.

Embed

"Se solicita que informe si el agente José Luis Vila tuvo alguna intervención en la filtración de los audios de la corrupción de la Andis. Porque estamos frente a un hecho de un grave golpe institucional y queremos respuestas", dijo Pagano en medio de un escándalo en la Cámara de Diputados.

ADEMÁS: Guillermo Francos denunció una "operación política" por audios de Spagnulo

La diputada también mencionó al subsecretario de Asuntos Estratégicos, Víctor Hugo Armelino, y a otros tres supuestos agentes de inteligencia que serían parte de la estructura de la jefatura de gabinete.

“Se solicita que informe si el agente José Luis Vila tuvo alguna intervención en la filtración de los audios de la corrupción de la Andis. Porque estamos frente a un hecho de un grave golpe institucional y queremos respuestas”, dijo.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados