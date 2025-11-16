Fabiola Yañez: "Alberto Fernández quiere quitarme la tenencia"

Yañez estuvo en el programa de Mirtha Legrand y también reveló que Fernández hizo una presentación judicial para que no pudiera hablar sobre la cuota alimentaria de su hijo Francisco, de tres años y medio. "¿Te pasa dinero?", le preguntó la conductora.

"El señor no quiere que hable de ese tema, se ve que siente vergüenza", respondió Fabiola, quien añadió: "Este padre no le quiere dar un techo a mi hijo. Francisco no tiene casa, nació en la Quinta de Olivos y vivió en España. Ahora el juez quiere que esté un día con él y otro conmigo. ¿Cómo no voy a proteger a mi hijo?".

Cambio de abogados

Asimismo, explicó por qué decidió cambiar de abogados: "Yo no me sentí contenta con ellos cuando empezaron a verse con él. Ahora empezaron a caer un montón de resoluciones".

Por otra parte, aseguró -sin dar mayores precisiones- que debió regresar de España porque "sucedieron muchísimas cosas que nos impidieron seguir viviendo en Madrid". Incluso, habló de episodios "raros".

Embed - ¿Por qué volvió Fabiola Yáñez a la Argentina? La ex Primera Dama contó el motivo de su regreso

Dijo que vivía en un departamento temporario del que le faltaron "cosas personales y documentación". Manifestó que en España trabajaba en un medio digital y que tenía visa como personal altamente calificado hasta 2028. También remarcó que fue ella quien renunció a la custodia.

En tanto, Alberto Fernández aseguró que el Ministerio de Migraciones de España revocó la autorización de residencia de su expareja, tras un reclamo suyo por supuestas "irregularidades" en el otorgamiento original del permiso. "Durante más de un año reclamé como padre ante las autoridades del Reino de España", sostuvo Fernández, y agregó que la Dirección de Migraciones "acaba de extinguir, por irregularidades, una residencia que aquí se presentaba como ‘perfectamente concedida’".

El exmandatario continuó: "España me escuchó, revisó la documentación y extinguió la autorización otorgada. Los hechos son claros. Basta de Mentiras", enfatizó.

"El ojo morado sí existió"

Yañez respondió las preguntas de la conductora, como así también del periodista Claudio Savoia -quien dio a conocer en su momento la situación de violencia entre el ex mandatario y Yañez- de Robertito Funes Ugarte y de Mariana Arias. En algunos pasajes se mostró vacilante, aunque fue contundente con sus referencias al ex mandatario. Y sostuvo en forma categórico: "Todo lo hago en pos del bienestar de mi hijo".

"El ojo morado sí existió", afirmó. "El golpe fue después de una discusión en la cama. Me lastimaste, le dije y no se inmutó. Tomé mis pantuflas y me fui caminando a la casa de huéspedes", recordó. Y añadió: "Cuando el médico de Olivos pregunto qué había pasado, el ex presidente no lo negó, solo dijo que había sido un golpe involuntario. Nunca dijo ‘no lo hice’".





Disculpas a todos los argentinos

Un pasaje áspero del programa fue cuando le recordaron la foto de cumpleaños en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus. "Yo tuve que ver el ataúd de mi hermana en un televisor", le reprochó Mirtha Legrand.

"No voy a cansarme jamás de pedirles disculpas a todos los argentinos. No fue un brindis que organizó ‘mi querida Fabiola’, como dijo él. Fue una cena. Eso no debió haberse hecho. Yo no organicé una fiesta de cumpleaños. La mitad de esa gente tenía permiso de ingreso y salida. Ese mismo día hubo una actividad y esas personas se quedaron. El dijo yo no estuve presente y después surgió eso de ‘Mi querida Fabiola’. Yo estuve y pedí disculpas. Sé lo doloroso que fue para todos", respondió Yañez.

Al comentarle la conductora que la gente, pese su denuncia de violencia de género, no la quiere, la ex primera dama consideró: "Vivimos en un país en donde la mitad adhiere a una cierta ideología".

"Yo no tengo miedo. Ya me manipuló la persona que detentó el poder máximo del país, delante de quienes lo iban a avalar a él", añadió, al indicar que Fernández hizo declarar a sus testigos "ante un escribano y luego frente al juez todos decían lo mismo. El juez se dio cuenta de que era algo preparado".