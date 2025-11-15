Milei acusó a Errepar de montar una "opereta" sobre cambios en Monotributo y Ganancias

El mandatario reaccionó así al artículo publicado el 13 de noviembre bajo el título “¿Adiós al monotributo y nuevo esquema para los autónomos?”, que generó incertidumbre entre contribuyentes y profesionales del sector.

En esa publicación, Errepar informó que el Gobierno evalúa trasladar a tres millones de monotributistas al régimen general, con un nuevo esquema de deducciones, un Mínimo No Imponible unificado y una reducción de ocho puntos en las cargas patronales. Según la editorial, la información surgía de “documentos internos y reuniones con el sector privado” vinculados a un plan de formalización de la economía y sostenibilidad previsional.

Embed EL ORIGEN DE LA OPERETA https://t.co/Hb82wzePfn — Javier Milei (@JMilei) November 15, 2025

El artículo también describía la posibilidad de eliminar el Régimen Simplificado e incorporar a sus contribuyentes al régimen de Autónomos, con cambios en las cuotas, deducciones de gastos y umbrales del IVA. Además, mencionaba incentivos laborales orientados a estimular nuevas contrataciones mediante la reducción de aportes personales y contribuciones patronales.

La difusión de esas versiones encendió el debate público y generó preocupación entre pequeños contribuyentes. Milei, sin embargo, desestimó por completo el análisis y lo atribuyó a una maniobra de la editorial. Aunque no brindó detalles sobre los eventuales cambios tributarios que evalúa el Ejecutivo, sí buscó despejar rumores y desligar al Gobierno de cualquier reforma inminente que afecte al Monotributo en los términos planteados por Errepar.

Con la discusión fiscal en el centro de la escena, la Casa Rosada prepara distintos proyectos, pero por ahora evita confirmar los alcances de las reformas mientras continúa el análisis técnico puertas adentro del Ejecutivo.