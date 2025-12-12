Máximo Kirchner convoca al PJ bonaerense y busca fijar fecha para internas

La reunión tendrá lugar a las 14 en la Casa de la Cultura y Arte de Los Polvorines, en el distrito gobernado por Leonardo Nardini. El temario oficial, firmado por los apoderados Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises Giménez, incluye además un homenaje al fallecido intendente Juan José Mussi y un análisis de la coyuntura política nacional.

Aunque por el momento no surgieron candidatos para disputar la conducción, en La Cámpora recordaron que el año pasado, en plena discusión por el liderazgo partidario, “nadie levantó la mano” para enfrentar al hijo de Cristina Kirchner. Ahora, en cambio, hay expectativa por saber si los intendentes o el sector alineado con Axel Kicillof decidirán competir.

En el PJ bonaerense reconocen que las críticas hacia la conducción de Máximo se multiplicaron en reserva durante los últimos meses, tanto en el gobierno provincial como entre los jefes comunales. El llamado a elecciones abre la posibilidad de que esas tensiones finalmente se expresen en el plano institucional del partido.

La definición del cronograma electoral será el punto más sensible de una reunión que podría marcar el inicio de una reconfiguración interna en el peronismo bonaerense.