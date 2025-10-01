Marcha de jubilados termina en incidentes frente al Congreso

La movilización comenzó antes de las 15 con banderas y carteles en contra del ajuste del Gobierno y en rechazo del veto presidencial a la ley que establecía aumentos para el sector previsional.

Los manifestantes lograron cortar la avenida Rivadavia y los agentes de la Policía aplicaron el protocolo antipiquetes para liberar el tránsito. Fue en ese momento cuando se produjeron los incidentes.

Durante la represión, un hombre identificado como Víctor fue demorado por los agentes en un vehículo policial. En declaraciones a los medios presentes, señaló que los efectivos lo “golpearon en la espalda” y que la detención se realizó sin explicaciones claras. Las organizaciones de jubilados repudiaron el hecho y exigieron información sobre su situación.

Aunque no se registraron heridos de gravedad, los incidentes generaron corridas y disturbios que afectaron el tránsito en la zona del Congreso y obligaron a desviar algunas líneas de transporte.

El reclamo

La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma) -encabezada por Hugo Godoy- difundió a través de las redes sociales una convocatoria para movilizarse este miércoles. “Por nuestros derechos, contra la represión y en defensa de la democracia”, decía y rechazaba el accionar de las fuerzas de seguridad sobre los manifestantes.

Los movimientos sociales destacaron que estas marchas semanales buscan visibilizar la situación de los jubilados frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de sus haberes.

