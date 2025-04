Marcha de los jubilados: fuerzas federales vigilarán el Congreso y la Policía de la Ciudad las calles

En ese sentido, se detalló que habrá un vallado perimetral sobre el Congreso y las Fuerzas Federales se ocuparán de la seguridad del Edificio.

Los efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estarán apostados de un lado del vallado. Por su parte, la Policía de la Ciudad se ocupará de la seguridad en las calles.

Desde el mediodía del miércoles se realizarán cortes de tránsito en todo la zona del Congreso conforme vaya avanzando la movilización.

Además, por prevención, se retiraron este martes 160 contenedores de residuos de los alrededores del Congreso de la Nación y de la Avenida de Mayo.

La marcha que todos los miércoles realizan organizaciones de jubilados frente al Congreso de la Nación en reclamo por aumento en sus haberes y la “restitución del 100% de descuento en medicamentos del PAMI”, entre otras reivindicaciones, estará acompañada, desde las 15, por columnas piqueteras, movimientos sociales, partidos de izquierda, las dos CTA, organizaciones de derechos humanos y la CGT, la mayor central obrera del país. Sindicatos de peso propio como La Bancaria, la UOM, SMATA, Camioneros y Sanidad, entre otros, ya confirmaron su participación.

Los referentes cegetistas dieron una conferencia de prensa en la sede de Azopardo, donde el cosecretario general, Héctor Daer, acompañado por sus pares del triunvirato, Carlos Acuña y Oscar Argüello, sostuvo que la medida de fuerza "fue avalada por los 50 gremios que conforman el Consejo Directivo".

"Le decimos al Gobierno que no puede haber precios libres con paritarias pisadas. No puede haber acuerdos que no se homologuen", agregó Daer.

El referente sindical aludió también al funcionamiento de los colectivos en el día del paro y señaló que "esto es más que un paro" de ese sector, al recordar que "ya hubo otros paros en los que hubo colectivos e igual fueron contundentes".

El acto central será en el centro de la Plaza Congreso a las 17.

No obstante, todo indica que el paro general se resentirá debido a la circulación de colectivos que está garantizada para el jueves debido a que la UTA no podría acometer medidas de fuerza porque se encuentra en medio de una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo ante el conflicto salarial que mantiene con las empresas de la actividad.

En el gremio que conduce Roberto Fernández dieron a entender en los últimos días que el jueves se prestará servicio con normalidad, lo que no habría caído bien en la plana mayor cegetista, ya que la conciliación no regiría para una huelga convocada por la central obrera.