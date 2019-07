En una entrevista en el canal América, la funcionaria que busca la reelección manifestó de forma tajante: "No me molesta que digan que Vidal es Macri, me molesta que no reconozcan que hay una mujer gobernando la provincia desde hace tres años y medio por primera vez en la historia que se la banca".

En ese sentido, aseguró que, a pesar de ser "parte de un proyecto político que comparte", desde la gestión que encabeza toman "sus propias decisiones".

"No es la primera vez que enfrento el machismo de varones y mujeres", continuó Vidal, a lo que agregó: "Sobre todo desde que decidí involucrarme políticamente en la provincia de Buenos Aires. En la campaña del 2015 era Heidi, que Vidal es Macri. Pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal".

La ex vicejefa de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que tiene diferencias con Mauricio Macri, pero nunca llegan a enojarse, debido a que el presidente "es una persona que escucha y no es para nada agresiva".

"Va a ser recordado como alguien valiente que se animó a tomar decisiones muy difíciles pero que eran necesarias", auguró.

En cuanto a un posible triunfo de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, consideró: "Si gana Alberto, gobierna el pasado. Hay mayoría que va a responder a Máximo y Cristina en el Congreso"