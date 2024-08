Mariana Gallego viajó a Madrid para reunirse con Fabiola Yañez

Gallego partió poco antes del mediodía rumbo a la capital española, donde Yañez reside desde diciembre junto a su madre y su pequeño hijo Francisco. Desde el entorno de la abogado confirmaron su viaje y la entrevista detallada que mantendrá este sábado, a poco de llegar a Madrid. La abogada tendrá la intención de conocer de forma precisa los hechos por los que está denunciado Fernández.

La vida de Fabiola Yañez en Madrid tras la denuncia contra Alberto Fernández

La corresponsal de Alpha Media en Madrid, Ana Gerschenson, reveló detalles de la vida de la ex primera dama Fabiola Yáñez tras la denuncia que realizó contra su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género. “Está sola, perseguida y tiene miedo”, reveló la periodista.

Lo cierto es que en las últimas horas se hicieron públicas las fotos en las que se ve Yáñez golpeada y tomaron viralidad los chats en las que ella le solicitaba a Fernández que dejara de golpearla. Los hechos investigados se dieron durante la presidencia.

En una entrevista a Radio Rivadavia, Gerschenson detalló: “Ellos se instalaron en diciembre, vino primero Fabiola Yáñez, en el barrio de Salamanca, es como una especie de Recoleta, donde hay todas marcas de lujo. Se los vio abriendo una cuenta en el Banco Santander. Cuando eran pareja también comiendo y celebrando la noche vieja en el Four Season, que está mil euros el cubierto”.

“Todo se rompió cuando se supieron de estas denuncias y de las fotos que se filtraron. Hoy se la ve recluida en este departamento”, narró además, y agregó: “Alberto Fernández estuvo hace un mes en el país, y tuvo una entrevista con la televisión española para hablar de Milei que cuando vino a España hizo mucho ruido y hay mucho enfrentamiento ideológico con Pedro Sánchez”.

Respecto al paso del exmandatario en Madrid, contó: “Cuando vino iba a ser asesor de Pedro Sánchez, no lo consiguió. Iba a dar clases en la Universidad Camilo José Cela y tampoco lo consiguió. De hecho iba y venía de Madrid por el tema de la jubilación de privilegio”.

“Ahora estalló todo, están llegando dos policías federales entre hoy y mañana y se complica un poco porque no hay buena sintonía entre el gobierno de Milei y el de Pedro Sánchez para poder coordinar cuestiones de seguridad”, detalló.

Además, remarcó: “Patricia Bullrich está enviando a dos policías, porque Fabiola no confía. Está muy asustada y perseguida, tiene miedo de que alguien pueda filtrar información. No está asustada por su vida sino por su seguridad porque fue todo tan violento”.

Según detalló además la corresponsal, el exjefe de Estado brindó una entrevista a la televisión española, que aún no está publicada, mientras que su ex esposa se mantiene recluida en su casa de Salamanca, en compañía de su madre. “La última aparición pública fue en rastro, que es un mercado de San Telmo, y estaba sola, preguntando por libros antiguos y cuadros. Pudo salir porque estaba la madre con ella, ese es su entorno. Pero amigos no”, precisó, y concluyó: “Está sola y perseguida, tiene miedo”.