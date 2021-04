Mariú Vidal a full con la cama solar (no será Michelle Obama, pero el color lo va logrando)

Desde el minuto uno, la obra de Vidal arrancó con una polémica tapa de una enorme similitud al que tres años antes presentara la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Misma pose en la foto, mismo color de fondo y un título similar: "Mi camino" ("Mi historia", se titular el de la esposa de Barack Obama).

Dentro del partido, donde Vidal tiene la misma cantidad de adherentes que detractores, bromean sobre la admiración/"plagio" que ella tiene por Michelle Obama. "Mariú está a full con la cama solar...No será Michelle Obama, pero el color lo va logrando", dicen entre risas.

Un libro que "no es"

“Este libro no es un largo reportaje, no es un autoelogio, no es un relato detallado de la gestión, no es una autobiografía”, afirmó Vidal en su libro. Puede decirse que el libro NO es porque ni la autora puede definirlo.

Lo cierto es que la obra fue presentada vía streaming, sin público, y las explicaciones de sus colaboradores sobre este, cuanto menos, frío lanzamiento fueron poco felices. “Es que nosotros no estamos lanzando ninguna candidatura, ni nada”, dijeron. Una vez más, no es nada.

En el libro, de unas 200 páginas, Vidal explica -como si ella fuera ajena al macrismo- los cuatro años de gobierno de Cambiemos. Trata de diferenciarse de Mauricio Macri. Y es lógico. Ahora, ella tiene otro proyecto político (el de Horacio Rodríguez Larreta).

Jamás le perdonará a Macri que no desdoblara las elecciones en la provincia

Aunque ella lo niega en su libro, es lógico que quiera despegarse de Macri. Ya quedó pegada en las elecciones del 2019. Llevar a Mauricio en la misma boleta hizo que perdiera por una diferencia de 14 puntos frente a Axel Kicillof. ¿Podría haber sido reelecta sin el lastre del hijo de Franco?. imposible saberlo. Ahora, es ella (con Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta) quien no quiere un "Segundo Tiempo" para el expresidente de la Nación.

Una cuestión de "miradas"

En el partido de nombre de dentífrico (PRO) los eufemismos son la norma. Así, cuando un funcionario roba, ellos dicen que existe un "conflicto de intereses". Y cuando engaña a la mujer, se dice que "tuvo un desliz".

Pues bien, para Mariú, su enfrentamiento con Mauricio Macri fue por "diferencias de miradas". ¿Podría haberse arreglado cambiando de anteojos?

Vidal cree que si Juntos por el Cambio quiere volver al poder, deben admitirse dentro de la alianza "distintas miradas". ¡Bravo! . Desde esa columna aportamos la solución. La próxima convención de partidaria pueden hacerla en Pförtner Cornealent (para quien no conozca esta empresa, es una óptica que tiene décadas de trayectoria y prestigio).

Anticipo: los próximos libros de los dirigentes de Juntos por el Cambio

En este año electoral, otros dirigentes presentarán sus obras literarias que POPULAR (Humor Político) adelanta.

TAPA-LARRETA.jpg

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentará "Mi flequillo, historia de una caída".

TAPA-SANTILLI.jpg

Por su parte, Diego Santilli tiene en impresión su obra titulada "Barbarroja y yo, una simple coincidencia".

TAPA-BULLRICH.jpg

Patricia Bullrich eligió un título sintético: "La gorra".

TAPA-FELIPE-MIGUEL.jpg

Felipe Miguel: "No me dejen afuera".

TAPA-BRUNO-SCRENCI.jpg

Bruno Screnci (ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) eligió un título que emparenta su condición con el comic para captar el voto joven: "El hombre invisible".

TAPA-CORNEJO.jpg

"Yo, el supremo emperador de Mendoza", es la biografía del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo. en la que resume su proyecto separatista de la provincia que gobernó electo.