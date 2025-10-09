Martín Lousteau apuntó contra Fargosi y Hagman por esconderse para no debatir

“El Gobierno perdió la credibilidad de todo tipo. La credibilidad financiera para los mercados, la credibilidad económica para la gente y la credibilidad ética de principio a fin. Entonces, cada nuevo escándalo es para tratar de tapar el escándalo anterior. Hoy Milei, cuando le preguntaron por Espert, contestó ´Espert ya se bajó, el tema ya está´. Y la verdad que tratan de esconder eso con recitales presidenciales, con Milei enojándose, pero vos te tomás una sopa de letras y lo primero que te parece es Espert, porque es un escándalo de principio a fin”.

Contra Fargosi y Hagman

Respecto a la reticencia a debatir de los otros candidatos, Lousteau manifestó: “Alejandro Fargosi (LLA) debería estar debatiendo acá qué es lo que pasa con la economía real, qué es lo que pasa con la economía financiera, qué es lo que pasa con Espert, porque Fargosi fue la excusa para postergar la ley de Ficha Limpia. Lo echaron del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Pidan las denuncias, entre otras cosas, en ese mismo colegio, por irregularidades en los concursos de jueces, facilitando los exámenes para que se copien los jueces en convivencia con el kirchnerismo. Entonces, debería estar acá. Yo no conozco ninguna cabeza de lista que quiera ser diputado escondiéndose”.

Además, el senador señaló: “Los tres temas previstos para el debate que no se pudo realizar eran la economía, el rol del Estado y las instituciones. Fíjense: las instituciones. Ahora estemos debatiendo en Diputados la ley 26.122. Trataron de meter jueces de la Corte Suprema por decreto. Tienen más decretos delegados y DNU que cualquier otro gobierno en la historia. Tenían un candidato financiado por los narcos”.

“Y qué pena, que no pudimos debatir con Hagman hoy. Porque a él lo conocemos por estar defendiendo cosas como Venezuela o los piquetes, o un modelo económico que llevó al 200% de inflación. Me hubiera gustado que estuviera acá”.