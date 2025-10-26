Martín Lousteau: "Vamos a trabajar para que haya un Estado más moderno y con sensibilidad"

“Quiero agradecer a todos los que fueron a votar, a los candidatos que compitieron por el favor popular y a todos aquellos que, con su desempeño, van a representar a los ciudadanos en el Congreso. Ha sido una elección con mucha polarización", expresó Lousteau.

El dirigente destacó el acompañamiento de más de 90 mil porteños y el esfuerzo de los equipos de campaña: “Gracias a los que trabajaron enormemente para llegar a cada rincón de la Ciudad, llevando nuestras propuestas en educación, salud mental, seguridad y con los jubilados. Vamos a trabajar para que todas esas cosas se puedan llevar adelante, con mucho empeño, tratando todas las leyes que vengan, esperando una sociedad más próspera e igualitaria. Necesitamos un Estado más moderno y con sensibilidad”.

Lousteau remarcó que el espacio continuará con la misma vocación de diálogo y cercanía que lo caracteriza: “Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora: recorrer, escuchar y proponer. Esperamos que todos los porteños se sientan representados por nuestro trabajo y nuestras convicciones”.

"A nosotros nos sigue pareciendo que hay otra manera y que salir del griterío es bueno, que salir del insulto mutuo es bueno, que si salimos de esos lugares y que podamos conversar mejor, también vamos a poder abordar mejor los problemas que tenemos y los desafíos y las oportunidades que tiene la Argentina. Lamentablemente hoy no vimos eso en la elección pero vamos a seguir trabajando de la misma manera"

lousteauvoto Martín Lousteau emitió su voto en una escuela ubicada sobre la calle Borges, en Palermo.

La economía del día después

En rueda de prensa, el recién electo fue consultado sobre el futuro inmediato de la economía nacional. "Yo creo -sostuvo. que con la economía de la parte financiera va a tener una buena reacción. La economía real de la gente va a seguir igual que estaba el viernes. Lamentablemente vamos a seguir con una economía que le cuesta crecer, que está entrando en recesión, con el dinero que no alcanza para fin de mes, con familias cada vez más endeudadas, con empresas que le cuesta abrir sus persianas porque están en rojo y cuando se finanzan tienen tasas estratégicas. Y ojalá que el gobierno modifique estas cosas. Tiene ahora un aval de la sociedad para seguir trabajando. Ojalá que la parte que está doliendo tanto a tanta gente lo modifique.

Los medios también le pidieron a Lousteau que analizara si el Gobierno había ganado las elecciones legislativas porque "el pánico que la gente le tiene al kirchnerismo".

En este sentido, el actual senador nacional explicó: "Creo que hay varios elementos. Yo creo que hay algunos logros del gobierno. Por ejemplo, veníamos de una inflación del 211%, ahora tenemos una inflación del 30%. Eso es un logro. Y también es cierto que hemos visto en el pasado una economía disfuncional durante mucho tiempo. Entonces me parece que nadie quiere volver a eso. Pero tampoco eso quiere decir que la situación actual desde el punto de vista económico está bien. Yo creo que la gente le dio al gobierno un voto de confianza para sacarlo del pasado, pero también le dio un voto con ganas de que construya otro presente y sobre todo otro futuro".