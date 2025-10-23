Sorpresa: Leones de Rosario, el club de la familia Messi, jugará la C en 2026

Fundado en 2015, con un predio ubicado en la comuna de Alvear (14 km al sur de la cabecera departamental Rosario) y presidido por Matías, hermano mayor del capitán de la Selección Argentina, este joven equipo fue afiliado directamente, según consta en el Boletín Oficial N°6752.

Esta oficialización le permite incorporarse directamente al sistema de torneos AFA, sin pasar por las divisiones para los clubes indirectamente afiliados y, por lo tanto, saltearse el Torneo Promocional Amateur, el escalón más bajo donde suelen empezar las instituciones.

Si bien en unos meses competirá en la Primera C junto a Central Córdoba y Argentino (R), otros dos representantes de Rosario, Leones actualmente sigue dando pelea en la segunda categoría rosarina. Se ubica puntero en la Zona Permanencia y ya se entrena bajo las órdenes de Víctor Zapata, de reciente paso por el banco de Atlas.

El Chapa, con pasado en River, Independiente y Vélez, asumió recientemente y ya trabaja en conjunto con la dirigencia Matías Messi para el armado de un plantel competitivo que le permita asentarse y sufrir lo menos posible el desafío que puede provocar el salto abrupto de categoría.

Por otro lado, Messi fundó este año Deportivo LSM junto a Luis Suárez, que está en la D del fútbol uruguayo. El club está escolta junto a dos equipos con 18 puntos, a uno del líder Los Gorriones. El club uruguayo fundado por los astros afirma que está "dedicado a desarrollar la próxima generación de talentos desde las bases hasta la grandeza".