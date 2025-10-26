Política |

Martín Lousteau: "Hoy decidimos qué tan bueno queremos que sea el Congreso"

El candidato a diputado por Ciudadanos Unidos destacó la importancia de las elecciones legislativas. "La sociedad decide cómo se reconfigura el Parlamento", señaló luego de emitir su voto en una escuela de Palermo.

El senador y primer candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, votó este domingo en una escuela del barrio de Palermo. "Es el día en que la sociedad decide cómo se reconfigura el Congreso. Hoy arranca el partido, hoy decidimos cómo arranca el partido en los próximos dos años”, destacó.

"Creo que lo que hace la gente, por suerte, cuando cada dos años tiene la oportunidad, es decirnos a todos colectivamente cómo quieren reconducir o cambiar las cosas”, sostuvo Lousteau y, luego, agregó: “En este caso es el Congreso y, obviamente, que tiene que ver con las prácticas de los distintos espacios políticos”.

Al retirarse de la escuela de educación superior San Francisco Javier, ubicada en la calle Borges 1851, el candidato analizó: "Si vos pasás del 211% de inflación anual a recesión y caída del poder adquisitivo, hay algo para decir, que es que hay otra manera de resolver los problemas que Argentina arrastra hace mucho".

"Hoy es el día en que la sociedad decide cómo se reconfigura un Congreso. Cuando uno juega al fútbol, con el silbato final, ahí termina el partido. En este caso hoy arranca el partido", sumó Lousteau en su testimonio.

Y concluyó: "Hoy decidimos qué tan bueno queremos que sea el Congreso. Hoy decidimos cómo es que se va a debatir. Hoy decidimos qué tipo de leyes queremos que salgan y qué privilegen y a quién sí y a quién no. Decidimos qué tipo de equilibrio queremos para vivir todos juntos"

