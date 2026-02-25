Martín Menem cruzó a Ricardo Quintela y lo acusó de corrupción tras sus dichos contra Javier Milei

El dirigente libertario calificó al mandatario provincial como “un mono con un martillo en una cristalería” y lo acusó de tener la provincia “prendida fuego” y la calificó como "es la mas corrupta de la Argentina"

Menem, en declaraciones con Radio La Red, sostuvo que Quintela enfrenta un desgaste político de cara a las elecciones de 2027 y atribuyó sus declaraciones a un clima de nerviosismo por la escasa posibilidad de ser reelecto

El presidente de la Cámara Baja acusó a Quintela de utilizar recursos públicos con fines personales y mencionó la construcción de una ruta hacia un campo de su propiedad. También lo señaló por el uso del avión oficial para viajes a Buenos Aires y aseguró que existen funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida.

Martín Menem, en línea directa con la Casa Rosada, dio la orden de pisar a fondo el acelerador.

Las críticas de Menem surgieron en respuesta a los dichos del gobernador en una entrevista en la que convocó al peronismo a “estar atentos” frente al rumbo del Gobierno nacional. Quintela advirtió que, de mantenerse el actual programa económico, el país podría llegar a 2027 “totalmente destruido”.

En ese contexto, el mandatario riojano evocó la crisis de 2001 y sostuvo que podrían ser necesarias “decisiones fuertes” para evitar un deterioro social mayor. También defendió la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó la política económica del oficialismo.

Menem rechazó esos planteos y consideró que hablar de un eventual final anticipado del mandato presidencial constituye una declaración irresponsable, pero evitó confirmar una candidatura a gobernador en 2027, ya que sería prematuro discutir postulaciones a dos años de las elecciones.

La Rioja "es la provincia más corrupta de la Argentina, donde tiene 300 o 400 funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida. Como ven que se les viene la noche en 2027 están nerviosos y entonces dicen cualquier estupidez sin ningún tipo de control", dijo Menem

El cruce se produce en un escenario de tensión política en La Rioja, distrito que el oficialismo nacional aspira a disputar. En ese marco, la reciente visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a la provincia generó interpretaciones sobre un eventual reordenamiento de alianzas locales.

La confrontación entre Menem y Quintela profundiza la disputa entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales opositoras. Con el calendario electoral aún distante, el intercambio anticipa una campaña atravesada por acusaciones cruzadas y debates sobre la gestión económica y el rumbo político del país.