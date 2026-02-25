Martín Menem cruzó a Ricardo Quintela y lo acusó de corrupción tras sus dichos contra Javier Milei

Martín Menem calificó al gobernador de La Rioja como “un mono con un martillo en una cristalería” y rechazó sus advertencias sobre el mandato presidencial.
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó con dureza al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que este afirmara que el presidente Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”.
El dirigente libertario calificó al mandatario provincial como “un mono con un martillo en una cristalería” y lo acusó de tener la provincia “prendida fuego” y la calificó como "es la mas corrupta de la Argentina"
Menem, en declaraciones con Radio La Red, sostuvo que Quintela enfrenta un desgaste político de cara a las elecciones de 2027 y atribuyó sus declaraciones a un clima de nerviosismo por la escasa posibilidad de ser reelecto
El presidente de la Cámara Baja acusó a Quintela de utilizar recursos públicos con fines personales y mencionó la construcción de una ruta hacia un campo de su propiedad. También lo señaló por el uso del avión oficial para viajes a Buenos Aires y aseguró que existen funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida.
Las críticas de Menem surgieron en respuesta a los dichos del gobernador en una entrevista en la que convocó al peronismo a “estar atentos” frente al rumbo del Gobierno nacional. Quintela advirtió que, de mantenerse el actual programa económico, el país podría llegar a 2027 “totalmente destruido”.
En ese contexto, el mandatario riojano evocó la crisis de 2001 y sostuvo que podrían ser necesarias “decisiones fuertes” para evitar un deterioro social mayor. También defendió la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó la política económica del oficialismo.
Menem rechazó esos planteos y consideró que hablar de un eventual final anticipado del mandato presidencial constituye una declaración irresponsable, pero evitó confirmar una candidatura a gobernador en 2027, ya que sería prematuro discutir postulaciones a dos años de las elecciones.
La Rioja "es la provincia más corrupta de la Argentina, donde tiene 300 o 400 funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida. Como ven que se les viene la noche en 2027 están nerviosos y entonces dicen cualquier estupidez sin ningún tipo de control", dijo Menem
El cruce se produce en un escenario de tensión política en La Rioja, distrito que el oficialismo nacional aspira a disputar. En ese marco, la reciente visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a la provincia generó interpretaciones sobre un eventual reordenamiento de alianzas locales.
La confrontación entre Menem y Quintela profundiza la disputa entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales opositoras. Con el calendario electoral aún distante, el intercambio anticipa una campaña atravesada por acusaciones cruzadas y debates sobre la gestión económica y el rumbo político del país.
