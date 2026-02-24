Francella y la viuda de Lanata, "carita con carita" en una fiesta: qué pasó y qué dijo ella

El actor y la viuda del periodista charlaron 15 minutos muy cerca en una fiesta. No hubo besos ni contacto físico, según testigos citados en TV.
El actor y Elba Marcovecchio mantuvieron una llamativa y cercana charla durante una fiesta del ambiente artístico.
Guillermo Francella, actor que atraviesa una separación, conversó a muy corta distancia con Elba Marcovecchio la viuda de Jorge Lanata, “unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros, carita con carita”, algo que llamó la atención de quienes estaban en el lugar, relató el periodista Ángel de Brito, por América TV,.
El conductor aclaró que no hubo besos ni gestos afectivos, pero sí una charla que varios notaron enseguida, y que la escena generó sorpresa entre las panelistas y abrió interrogantes sobre el vínculo entre ambos, aunque sin confirmaciones oficiales.
De Brito remarcó que había al menos diez periodistas presentes y que el acercamiento fue percibido casi de inmediato. En el intercambio televisivo surgieron distintas hipótesis, desde una posible consulta profesional hasta un interés personal.
La abogada enviudó el 30 de diciembre de 2024, tras el fallecimiento de Jorge Lanata, periodista y conductor, luego de una prolongada internación iniciada el 14 de junio de ese año en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Desde entonces mantuvo perfil público por su actividad profesional.
Frente al revuelo, la viuda de Jorge Lanata se comunicó con la producción y dio su versión. “Hablamos sólo de fútbol. Era una fiesta importante y no se podía hablar de otras cosas”, afirmó.
Hasta el momento, ni Francella ni Montevecchio confirmaron una relación más profunda, y todo lo difundido surge de relatos televisivos y apreciaciones de testigos sobre una conversación en un encuentro social.
