Fractura del PJ en el Senado: Carolina Moisés se quedó con la vicepresidencia

De esta forma, el oficialismo cedió la vicepresidencia del Senado a los gobernadores peronistas aliados y asestó un fuerte golpe al Bloque Justicialista, al dejar sin representación al peronismo en la conducción del cuerpo

Es la primera vez desde el regreso de la democracia que la principal fuerza opositora no tendrá un senador en el esquema de autoridades del Senado, lo que demuestra el grado de enfrentamiento entre LLA y el Bloque Justicialista.

Carolina Moises, cercana al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quedó en la vicepresidencia que hasta diciembre ocupaba la kirchnerista Silvia Sapag.

Patricia Bullrich propuso la reelección de Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado; de la radical Carolina Losada como vicepresidente segunda y de Alejandra Vigo y de la propia Moisés en la vicepresidencia.

La decisión de los libertarios fue rechazada por el titular del Bloque Justicialista, José Mayans, quien denunció un “atropello” de parte del oficialismo, pero señaló que no le llamó la atención la decisión de Bullrich “teniendo en cuenta que atropella sin ningún problema y está acostumbrada no a respetar la ley y el reglamento”.

En tanto, Bullrich dijo a los periodistas que “ofrecimos la vicepresidencia a Moisés para afianzar una mayoría de 47 senadores”.

image

“Nosotros creemos que el gobierno está construyendo una mayoría, construyendo gobernabilidad, sacando leyes muy importantes, y eso significa que aquellos senadores que quieran acompañar esta propuesta reformista que tiene el gobierno, son los que nosotros creemos que tienen que estar ocupando esos cargos. Esa esa vicepresidencia era para un miembro del Partido Justicialista, eso fue respetado porque Moisés viene del PJ”, aclaró.

Al asumir como senadora, la ex ministra conformó una nueva mayoría de 44 senadores con la UCR, PRO, Provincias Unidas, bloques provinciales de Misiones, Salta, Chubut, Santa Cruz, Tucumán y Neuquen, y ahora sumó otros tres legisladores de Convicción Federal.

Con esa nueva mayoría no solo tiene garantizado el quórum sino que se acerca a los dos tercios, ya que quedó a un voto de lograr ese objetivo.

La decisión del oficialismo generó una reacción airada del jefe del interbloque Popular, José Mayans, quien con 25 miembros no tendrá ningún representante en la mesa de conducción del Senado.

Mayans acusó a Bullrich de “atropellar”a la oposición y señaló que “es una falta de respeto total, hace una propuesta que está amparada por la soberbia del momento”.

image

Se conformó el interbloque “Impulso País” con cinco aliados del Gobierno

Se constituyó en el Senado de la Nación el nuevo interbloque “Impulso País”, un espacio integrado por legisladores que provienen de distintos espacios y provincias, pero que convergen en su apoyo crítico a las políticas del Gobierno nacional.

El espacio estará integrado por los tres senadores del PRO: Enrique Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa); Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos "Camau" Espínola (Corrientes) del bloque Provincias Unidas; Edith Terenzi (Despierta Chubut); y Beatriz Ávila (Independencia–Tucumán).

Los gobernadores que fueron artífices de este nuevo armado son Hugo Passalacqua (Misiones), Ignacio Torres, (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).