Vuelta a clases en CABA: inició el ciclo lectivo con la apertura de una escuela modelo en Barracas

Captura de pantalla 2026-02-25 091550 Jorge Macri inauguró el ciclo lectivo 2026 en la nueva escuela modelo de Barracas.

Para recibirlos, se puso en marcha un equipo de 45.000 docentes en 1.700 establecimientos educativos. El calendario ya está definido: el 2 de marzo será el turno de la secundaria, mientras que el receso de invierno quedó fijado del 20 al 31 de julio, terminando el año escolar el 18 de diciembre.

La gran novedad de este inicio es la inauguración de la Escuela Estación Buenos Aires en Barracas. Este edificio de 3.000 metros cuadrados no solo es bilingüe y tecnológico, sino que tiene un diseño flexible con paneles que permiten unir aulas según la necesidad. Bajo un concepto moderno de educación, los chicos trabajarán desde primer grado con robótica, tablets y computadoras, funcionando además como una escuela de referencia para el uso de herramientas de inteligencia artificial. Un dato interesante es que el colegio ofrecerá horarios especiales para aquellos jóvenes que son deportistas de alto rendimiento y entrenan en clubes vecinos como Huracán o Barracas Central.

escuela modelo barracas 1 La nueva escuela no solo es bilingüe y tecnológica, sino que tiene un diseño flexible con paneles que permiten unir aulas según la necesidad.

Al mismo tiempo de esta inauguración, el 2026 trae un cambio en lo que aprenden los más chiquitos. Se puso en marcha un nuevo diseño curricular para el jardín maternal y la sala de 3 años, con el objetivo de fortalecer el lenguaje y la matemática desde el primer momento, adaptándose a los tiempos actuales. Para que esto sea posible, el Ministerio de Educación porteño ya repartió miles de guías con estos nuevos contenidos en más de 1.400 jardines, buscando también integrar más a las familias en el proceso de aprendizaje y trabajar el aspecto emocional de los alumnos.

Además, el presentismo digital docente ya comenzó a implementarse en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Este nuevo esquema obliga a los maestros a registrar su ingreso y egreso mediante la huella digital, dejando atrás las planillas de papel. Los docentes completaron el registro de sus datos biométricos a fines del año pasado para que este sistema, que busca ser más ágil y transparente, esté operativo desde el primer día de clases.

presentismo digital docente El dispositivo con el que registrarán su presentismo los maestros en CABA.

Sobre esta medida, la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, sostuvo que "la implementación de la huella digital es parte de nuestro plan estratégico que busca digitalizar todos los procesos administrativos escolares para que aumente el tiempo de enseñanza y aprendizaje y disminuya la carga burocrática que genera la administración en papel".

Este cambio no solo busca modernizar la gestión, sino que también tendrá un impacto directo en el sueldo, ya que la información digitalizada se usará para liquidar los adicionales por asistencia de manera más precisa. En caso de que algún dispositivo falle, existe un protocolo para avisar a las autoridades centrales y solucionar el problema rápidamente, asegurando que el registro de los docentes sea siempre confiable y en tiempo real.