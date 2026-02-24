Política |

Bullrich calificó como como "ridículo" el paro del fútbol en medio de la citación judicial a Tapia

La AFA suspendió el fútbol del 5 al 8 de marzo, cuando Tapia y otros directivos deben declarar por una causa que investiga una deuda fiscal millonaria.

La titular de la bancada de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich calificó como “ridículo” el paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, en coincidencia con las citaciones judiciales al presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.

La dirigente sostuvo que no corresponde frenar la actividad deportiva por situaciones judiciales personales, ya que “es confundir la institución con sus conductas”, afirmó en declaraciones a la prensa en el Senado, y responsabilizó a las autoridades de la AFA por la decisión adoptada.

La suspensión del torneo coincide con la declaración judicial de Tapia por una causa que investiga una presunta deuda millonaria.

La causa fue impulsada por el organismo recaudador ARCA, que citó a declarar a Tapia el 5 de marzo y a Toviggino el 6 de marzo, en el marco de una investigación por presunta retención indebida de aportes y tributos.

La causa judicial

Según la acusación, se investiga un presunto perjuicio fiscal superior a los 19.300 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La fiscalía sostiene que la entidad habría omitido el pago de aportes a la seguridad social, además de obligaciones vinculadas al IVA y al Impuesto a las Ganancias.

De acuerdo a la documentación incorporada al expediente, las auditorías llevaban la firma conjunta del presidente, el secretario general y el tesorero. La acusación remarca que la asociación registró ingresos millonarios en ese período, lo que, según la hipótesis judicial, le habría permitido cumplir con las obligaciones reclamadas.

