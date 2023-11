Esta vez, tanto Sergio Massa como Javier Milei miran hacia el centro del país, allí donde poco más de 1.200.000 votantes quedaron huérfanos de candidato, porque en la primera vuelta apostaron por Bullrich, Schiaretti o Bregman.

Convencidos de que Córdoba puede darles buena parte de esos votos “huérfanos”, en La Libertad Avanza (LLA) ya tomaron la decisión de realizar el cierre de la campaña en la ciudad de Córdoba. “Será un acto masivo, muy grande en la zona del Patio Olmos, pero todavía estamos definiendo detalles”, señalaron en el entorno de Javier Milei. Y admitieron que aún no definieron si será el miércoles 15 o el jueves 16 de noviembre. Pero algo es seguro: allí será el cierre de campaña a nivel nacional de el candidato libertario.

Los números de las PASO

Tanto en las PASO como en la primera vuelta del 22 de octubre, Milei fue el ganador en la provincia de Córdoba, superando con el 33,54% de los votos al propio Juan Schiaretti que, si bien hizo una muy buena elección, no pudo ganar en su propio territorio con su candidatura a presidente de la Nación. El actual gobernador de Córdoba quedó en segundo lugar con el 29% de los votos y en tercer lugar se ubicó Patricia Bullrich con el 22,62%, mientras que Sergio Massa quedó cuarto con apenas el 13,42%. La izquierda cosechó sólo 1,38%.

La suma de los votos de todos los cordobeses que en la primera vuelta votaron a alguien que no pasó de ronda revela que el 53% de quienes fueron a votar el 22 de octubre hoy no tiene un candidato a quién votar. Por eso, tanto Massa como Milei están obsesionados con ganar más votos en Córdoba, algo que no parece tarea fácil.

Es cierto que los cordobeses no tienen una especial simpatía por el kirchnerismo y que el peronismo cordobés posee una dinámica completamente diferente a la del peronismo nacional. De hecho, tras quedar eliminado en la primera vuelta, Schiaretti eligió no hacer explícito su apoyo a ninguno de los dos candidatos, anunció que se iba de viaje a Arabia Saudita -en busca de inversiones para Córdoba- y evitó pronunciarse sobre el balotaje.

La posición de Schiaretti

Sin embargo, cuando faltan apenas dos semanas para la elección que definirá quién será el presidente y a horas de que Sergio Massa desembarque en Córdoba, el gobernador de Córdoba se hizo presente con un posteo en la red social X que publicó desde Barcelona, donde hizo una escala al volver de Arabia Saudita.

“Una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”, escribió. “A los 40 años de democracia, también la fortalecemos con más República, respetando la división de poderes”. Y remató: “Si queremos un país normal empecemos por dejar de lado actitudes feudales que atropellan las instituciones”.

Embed Una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa.

A los #40AñosDeDemocracia, también la fortalecemos con más República, respetando la división de poderes.

Si… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) November 3, 2023

Si bien Schiaretti cumplió con no dar una declaración de apoyo a ningún candidato, podría decirse que esta fue toda una declaración de no apoyo al candidato de Unión por la Patria (UxP).

Las declaraciones de Schiaretti ilusionan a los libertarios con la posibilidad de que buena parte de los 665.717 votos que el gobernador obtuvo en la primera vuelta vayan a parar a Javier Milei. Descuentan que un alto porcentaje de los 519.252 votos que sacó Patricia Bullrich irían también a LLA. Y eso les permite soñar con una amplio triunfo en la provincia mediterránea el próximo 19 de noviembre.

Y, a juzgar por cómo Córdoba le aportó votos a Mauricio Macri en 2015 cuando el candidato del Pro enfrentó a Daniel Scioli en el balotaje, piensan que esa podría ser la diferencia que necesitan para ganarle a Sergio Massa.

La estrategia de Massa

Mientras tanto, el candidato de UxP intentará despegarse de cualquier cosa que se asemeje con el kirchnerismo para tratar de conseguir votos en Córdoba. El próximo lunes Massa visitará Río Cuarto y James Craik, donde hará anuncios sobre biocombustibles y el beneficios para la industria lechera que irían en la misma línea que había planteado Schiaretti en campaña. Y cerrará su visita con un acto en Córdoba Capital.

Massa sabe que sus posibilidades de mejorar su performance en Córdoba no son muchas, pero ya consiguió pasar del 8% de los votos en las PASO al 13% en la primera vuelta. Y si algunos apoyos independientes de ciertos dirigentes lo ayudan, podría cosechar más votos en la segunda vuelta.

La pregunta es cuántos de esos cordobeses que quedaron “huérfanos” de candidatos se inclinarán por uno u otro competidor por la Presidencia. La cifra no es menor, son poco más de 1.200.000 votantes. Y todos son parte de la Cataluña argentina.