En diálogo con radio LT29, de Venado Tuerto, el mandatario afirmó que "la política de exportaciones está siendo un éxito" y detalló que "no se para de exportar" a lugares como China, Corea y Japón.

"Ahora está todo cruzado por la elección, el mundo duda que por ahí los argentinos quieren volver atrás y eso da mucho miedo al mundo, aumenta el riesgo país, toman posiciones defensivas, pero yo creo que están equivocados, que los argentinos no van a volver atrás", aseguró el primer mandatario. Este miércoles el riesgo país alcanzó los 945 puntos y rompió así un nuevo récord.

"Los argentinos aprendimos que la magia no existe, que el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad, a comportamientos patoteriles que no sirven, no suman. Lo que suma es escucharse, dialogar, trabajar en equipo", agregó.

A pesar de la fuerte suba del dólar Macri ratificó el rumbo económico, se mostró esperanzado con que en los próximos meses va a empezar "a moverse la cosa". "Nunca en la historia se dio un crédito tan grande como el que le dio el FMI a la Argentina y eso es porque el mundo quiere que vayamos por el camino de la normalización", aseguró

Además, consideró que el país “está saliendo lentamente de la recesión” y dijo que “la cosecha del campo va a ser un empujón muy fuerte”, para la mejora de la economía.

Durante el encuentro con los productores, estuvieron presentes los ministros de Producción y Trabajo, Dante Sica, y del Interior, Rogelio Frigerio; el precandidato a gobernador de Santa Fe por Cambiemos, José Corral (quien se presenta a las PASO este domingo), y otras autoridades nacionales y provinciales.