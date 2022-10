"Claramente, mi querido país debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Era una de las cinco más ricas y hoy estamos llegando a niveles de 50% de pobreza en muchas regiones del país. Eso es mucho dolor, mucha tristeza, mucha gente angustiada, desesperanzada, no entendiendo el por qué", sostuvo el líder del PRO en España.

En el marco de una reunión en la Fundación Internacional para la Libertad, liderada por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el exmandatario afirmó: "También está pasando algo distinto en la Argentina. Es un proceso largo, pero siento que esta vez está habiendo un verdadero aprendizaje".

"Los americanos dicen learning by doing (aprender haciendo) y yo digo que los argentinos estamos haciendo learning by suffering (aprender sufriendo). Y entró. Estoy muy sorprendido con lo que está pasando en el país y estoy muy contento, porque finalmente puse 18 años de mi vida en este amor por la Argentina en la política, le traje un enorme daño a mi familia, porque el kirchnerismo, como todos los populismos es salvaje, los atacó sistemáticamente hasta demolerlos económicamente. Eso me llevó a enfrentamientos muy grandes con mi padre", agregó.

De cara a las elecciones de 2023, en las que podría llegar a participar como candidato para volver a la Casa Rosada, Macri remarcó: "Hoy siento que está empezando a tomar color y valió la pena: no estaba escrito que esto tenía que continuar eternamente. El año que viene el país que tal vez fue el que inventó el populismo con Evita y Perón sea el primero en sacárselo de encima y lo exporte al mundo".

"Vienen con certidumbre 20 años de crecimiento en la Argentina como tuvimos al principio del otro siglo. La Argentina va a volver al rumbo de la sensatez. de la cultura del trabajo, de la meritocracia, que son los valores que se fundan en la libertad", concluyó.

Las declaraciones de Macri se dan el mismo día en el que la alcadesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al gobierno del socialista Pedro Sánchez de hacer "populismo fiscal" y -en una sesión de la Asamblea de la Comunidad de Madrid- afirmó que "crea pobreza para luego crear dependencia del Estado (...) como los peronistas", lo que según ella lleva a España en la senda de la "decadencia política y económica".

"Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España", dijo Díaz Ayuso trazando un paralelismo con la Argentina.