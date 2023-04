Será un desdoblamiento concurrente, es decir, se votará el mismo día que las elecciones nacionales, pero con boletas separadas (se suma la boleta única electrónica para las categorías porteñas). Lo hizo a través de las redes sociales, con un mensaje grabado, 24 horas después de las críticas públicas de Mauricio Macri.

Casi en simultáneo con el anuncio que el jefe de Gobierno porteño hizo público a través de las redes sociales, la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, también salió a cruzarlo.

"El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", dice el posteo que Vidal subió a su perfil en Twitter.

No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) April 10, 2023

También a través de las redes sociales el expresidente Mauricio Macri se expresó en contra del anuncio de Larreta. Citando el twett de Vidal, el ex mandatario afirmó que "coincido con María Eugenia", y agregó: "Qué profunda desilusión".