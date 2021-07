Maximiliano Guerra anunció que no será candidato

Los motivos de su decisión los dio a conocer a través de una carta en la que expresó que seguirá trabajando "junto a Patricia Bullrich al lado de cada uno de ustedes, defendiendo las causas que compartimos" con "el compromiso de fortalecer al PRO Nacional y a Juntos por el Cambio sumando voluntades para que volvamos a ser un país productivo, culturalmente integrado al mundo, y en el que cada argentino pueda realizar todo su potencial".

Bullrich-Guerra.jpg Patricia Bullrich y Maximiliano Guerra participaron juntos de varias marchas y "banderazos".

En la carta, que lleva como título "Nuestro país vive momentos críticos que requieren decisiones y acciones trascendentes", Guerra expresó: "Siento la obligación ética, moral y militante de agradecerle a Patricia Bullrich el generoso ofrecimiento que me hizo para integrar la lista de candidatos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Es un inmenso honor que una dirigente que ha dado sobradas muestras de compromiso con la causa de la República y la Libertad haya confiado en mí para tales lides".

Y señala que "luego de reflexionar, he decidido seguir su ejemplo y su conducta. Y declino también a esta candidatura, sin renunciar en absoluto a los valores en los que creo que son los que me llevaron y me seguirán impulsando a integrar y fortalecer tanto al PRO como a Juntos por el Cambio".

Embed Quiero contarles que tomé una determinación. Cómo sabemos, nuestro país vive momentos críticos que requieren decisiones y acciones trascendentes y yo no puedo estar alejado de esa realidad. https://t.co/Zq2U0kfYwI pic.twitter.com/fo5bejyemM — Maximiliano Guerra (@maximilianoguer) July 15, 2021

El artista, de 54 años, opinó que "hoy, más que nunca, necesitamos ejemplos de unidad y generosidad para que ese país que soñamos pueda hacerse realidad. Es mi deseo que este pequeño acto sume a la gran gesta iniciada por Patricia para que la política recupere parte de la dignidad perdida y tome el impulso hacia el progreso que el país reclama y merece".

"Los abrazo fuerte y nos encontraremos en cada esquina y rincón de la Argentina donde haya que defender los ideales de la Libertad", finalizó.