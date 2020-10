Máximo Kirchner criticó la falta de responsabilidad de Macri

“Gobernaron la Argentina durante 4 años -continuó explicando el legislador- La recibieron desendeudada e hicieron un desastre. Hoy pretenden dar clases y hasta obviar que hay una pandemia".

Además -continuó- "el comportamiento de soberbia y abuso del poder que les dan sus construcciones económicas es formidable. Tenemos millones de argentinos y argentinas que la están pasando mal y a algunos sectores lo único que les interesa es atacar y meter una zancadilla al Gobierno”, sentenció al referirse a la oposición.

Durante una extensa entrevista en el programa "Toma y Daca" de AM 750, el titular de la bancada oficialista de la Cámara baja se refirió a la conmemoración del 17 de octubre, al ex presidente Macri y a su política económica, a la conducta de la oposición, a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al Fondo Monetario Internacional,

A continuación, se reproducen las definiciones de Máximo Kirchner durante el reportaje radial.

El 17 de octubre en pandemia y con aislamiento

“Es un 17 de octubre de distanciamiento, donde habrá que pasar esta fecha de la manera más ordenada posible para evitar los contagios. La marcha dice “Todos unidos triunfaremos”, pero hoy hay que estar con distancia social porque lo que más nos preocupa es que no se siga propagando la enfermedad para salir lo más rápido posible de esto”

Mauricio Macri como gobernante y opositor

“(Macri) es el máximo referente de la oposición y es el expresidente. Hasta hace menos de un año gobernaba los destinos de la Argentina.

“Cuando el expresidente dice que tercerizó la economía llama mucho la atención. Porque pareciera que los mercados, a pesar de los resultados electorales, quieren seguir en la misma posición, manejando la economía, como si la sociedad no hubiera expresado su rechazo a los que habían conducido la economía argentina”

“Macri se encargó de recordarle a un montón de pibes y pibas lo que era el Fondo Monetario Internacional, lo volvió a traer a la Argentina. Y ese crédito ni siquiera fue utilizado para mejorar su sistema productivo, su sistema de conectividad. Fue fuga, fuga, fuga”

“Es evidente que la Argentina durante 4 años estuvo a merced de gente que le interesaba muy poco el futuro del conjunto. Macri rompió el contrato electoral. En la campaña de 2015 decían "esto, pero mejor". Para llegar a ese 51/49 del balotaje engañó a millones de argentinos y rompió con el contrato electoral. Todo lo contrario a lo que quiere hacer Alberto que es cumplir el contrato electoral”

“Macri acaba de decir: "Le dí la administración de la economía a los mercados financieros". ¿Es racional ceder el poder del presidente del manejo de la economía a los mercados? ¿Cómo se explica eso?”

Los "mercados"

“Los mercados quieren seguir gobernando y tienen que entender que son parte de la economía, pero la economía la conduce el gobierno que elige la gente”

“Ellos piensan que perjudican al gobierno pero en realidad perjudican a la gente”

“Ellos querían otro presidente pero Alberto quiere ser el presidente de todos”

La oposición en pandemia

“El comportamiento de la oposición durante la pandemia lo hemos visto, una marcha tras otra tratando de sacar provecho e incluso, a la hora de analizar el desarrollo de la economía, casi que dicen que la pandemia no tiene nada que ver. Es algo muy caprichoso y, obviamente, los mercados aprovechan la fuerte presión que hay, las presiones devaluatorias están a la orden del día”

“Algunos criticaban el estilo o la forma de la expresidenta y decían que eso hacía que de ciertos sectores hubiera molestia. Los modos de Alberto son otros y la reacción es la misma”

María Eugenia Vidal

“La exgobernadora María Eugenia Vidal, la política más cuidada desde la democracia para aquí, perdió por 20 puntos en la provincia de Buenos Aires. Algo no funcionó”

El foco puesto en el mercado interno

“Un país necesita de su gente. La producción necesita del consumo de la sociedad. Que la gente pueda disfrutar de vacaciones, acceder a su vivienda, tener su lote con servicios. Esa es la Argentina que queremos y moviliza la economía. El gobierno hizo un enorme esfuerzo, con 500 mil millones de pesos entre el ATP y la IFE”

“Lo que se ha hecho con un país destruido, endeudado y a merced del Fondo Monetario Internacional y acreedores del Estado, es tratar de reconstruir”

“A la Argentina si la dejan producir, si la dejan trabajar, si la dejan llevar adelante sus propias políticas obviamente va a poder afrontar todo lo que tenga que afrontar, pero lo tiene que hacer bajo sus propias recetas y no sobre recetas importadas que terminan haciendo estallar los países”

"El FMI va a tener que tener mucha humildad"

“El Fondo va a tener que tener mucha humildad y lo primero que tiene que hacer es pedirle disculpas a los argentinos por haber financiado una campaña electoral que aparte perdieron. Imagínense lo que fue el gobierno de Macri que con todo el apoyo mediático que tuvo, con todo el apoyo de todos los sectores financieros poderosos, nacionales y trasnacionales, más 44 mil millones de dólares, perdió la elección. Tenés que haber gobernado muy mal para perder una elección con todos los factores de poder a tu favor”

Frente de Todos

(Respecto al Frente de Todos) “La integración diversa y heterogénea, el presidente va sintetizándola en cada decisión que toma en la búsqueda de construir el horizonte necesario para salir del mal momento de toda la humanidad. Y para los argentinos y argentinas que esperaban con mucho deseo el cambio de gobierno y tenemos esta situación que no sólo demora sino que complejiza. Hay que ser lo más creativos posible, sin perder la sensibilidad necesaria para con aquellos que la están pasando mal”

Las leyes de Presupuesto de Macri

“Yo no le voté un solo presupuesto a Macri. Es más, si me hubieran escuchado se hubieran ahorrado unos cuantos problemas”

“Dice que el presupuesto fue culpa nuestra. (Macri) Es un irresponsable”