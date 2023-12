Melconian opinó que en el Gobierno "el nivel de improvisación es muy alto"

El expresidente del Banco Nación había sido propuesto como eventual ministro de Economía por la ex candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, quien actualmente está al frente del Ministerio de Seguridad.

"Esto es un ajuste cambiario y fiscal clásico, rudimentario. No es un programa, es una emergencia. Hay cosas que se anunciaron completas y otras que no se anunciaron. todo herencia", señaló Melconian en diálogo con Radio Rivadavia.

El economista subrayó que propuestas como "dolarización, liberación cambiaria, motosierra, no existen más" y sostuvo que eso "no es un problema". "Estamos en este sincericidio", remarcó, al tiempo que aclaró que esta consideración "no es una crítica al presidente".

No obstante, aseguró que "se necesitan resultados. Hay que mostrar horizontes y esa es mi crítica desde lo comunicacional".

Por otro lado, cuestionó la propuesta de cambio de la fórmula previsional y recalcó que "por, tercera Presidencia consecutiva, se entra en el manoseo de la fórmula previsional".

"Viene un Gobierno y pone una fórmula, viene otro y la cambia... Todo esto va a terminar en licuación", afirmó Melconian, quien le adjudicó esta consecuencia "al Gobierno anterior".

El economista respaldó el volumen de las medidas, pero alertó que "el nivel de improvisación es muy alto", a la vez que agregó: "Esto era para un shock el primer día. La comunicación ha sido mala".