Michetti: "Es un momento más difícil del que esperábamos"

La funcionaria formuló declaraciones en una entrevista publicada este miércoles por el diario La Nación en el marco de la gira que realizó por España, donde visitó el senado español y tuvo un encuentro con el rey Felipe.

"Creo que será un elección muy desafiante. Es un momento más difícil de lo que esperábamos. Pero estoy convencida de que en el momento decisivo la gente entenderá que no queda más que seguir adelante. Que no puede volver para atrás”", manifestó.

Sin embargo, aseguró que Cambiemos ganará en “"una elección que será más reñida”".

"Nuestro desafío es lograr que la sociedad y la dirigencia entiendan que con atajos no llegamos a ningún lado. No hay atajos. No haremos populismo por estar en un año electoral”", consideró.

Por otro lado, aseguró que la alianza se encuentra "consolidada" y que los reclamos de un sector del radicalismo, referidos a la realización de internas, son “una opinión y está bien que se exprese”.