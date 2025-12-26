El mensaje de Juliana Santillán por Navidad que fue escándalo y terminó borrando

El foco del conflicto fue la expresión “Feliz Nochebuena de resurrección”, una combinación que generó confusión y críticas. Mientras algunos seguidores intentaron justificarla como una metáfora política vinculada al discurso oficialista, la mayoría la interpretó como un grosero error religioso (o de cultura general), al asociar la resurrección con la Navidad y no, como corresponde, con la Pascua.

juliana santillán El mensaje de Juliana Santillán que después fue eliminado.

Ante la repercusión, Santillán decidió borrar el tuit, aunque el contenido ya había sido replicado y capturado por otros usuarios. No fue la primera vez que la legisladora se volvió tendencia por errores en redes, ya que en otras oportunidades sus posteos también generaron comentarios por fallas conceptuales y de escritura, entre ellos el cruce televisivo con médicas residentes del Hospital Garrahan, en ese caso, difundió un dato incorrecto sobre la canasta básica.