Política |

El mensaje de Juliana Santillán por Navidad que fue escándalo y terminó borrando

Un posteo navideño de la diputada libertaria mezcló religión y política, se viralizó en X y generó cuestionamientos que la llevaron a borrarlo.

En pleno festejo de Navidad, Juliana Santillán quedó otra vez en el centro de la polémica tras publicar un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales. La diputada de La Libertad Avanza difundió un video con un saludo festivo, referencias a la gestión de Javier Milei y una frase que llamó la atención de miles de usuarios.

ADEMÁS: El Senado debatirá la aprobación del Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal

El foco del conflicto fue la expresión “Feliz Nochebuena de resurrección”, una combinación que generó confusión y críticas. Mientras algunos seguidores intentaron justificarla como una metáfora política vinculada al discurso oficialista, la mayoría la interpretó como un grosero error religioso (o de cultura general), al asociar la resurrección con la Navidad y no, como corresponde, con la Pascua.

juliana santillán
El mensaje de Juliana Santillán que después fue eliminado.

El mensaje de Juliana Santillán que después fue eliminado.

Ante la repercusión, Santillán decidió borrar el tuit, aunque el contenido ya había sido replicado y capturado por otros usuarios. No fue la primera vez que la legisladora se volvió tendencia por errores en redes, ya que en otras oportunidades sus posteos también generaron comentarios por fallas conceptuales y de escritura, entre ellos el cruce televisivo con médicas residentes del Hospital Garrahan, en ese caso, difundió un dato incorrecto sobre la canasta básica.

ADEMÁS: La Justicia intimó al Gobierno para que cumpla con la Ley de Emergencia en discapacidad

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados