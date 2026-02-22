El Gobierno celebró el 122º aniversario de la presencia de Argentina en la Antártida

“Científicos, militares y exploradores desafían las temperaturas más bajas del planeta y condiciones climáticas implacables para sostener nuestra soberanía. No es solo un territorio: es legado, identidad y compromiso con las generaciones futuras”, expresó el mensaje oficial difundido por el Ejecutivo.

En la misma línea, la Cancillería recordó que el 22 de febrero de 1904 la Argentina inauguró el Observatorio Meteorológico en la isla Laurie, en las Orcadas del Sur, hecho que marcó el inicio de la presencia pacífica e ininterrumpida más antigua en la Antártida. Además, destacó que el país cuenta actualmente con 13 bases y refugios y reafirmó el compromiso con los principios del Sistema del Tratado Antártico.

antartida arg El mensaje oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Por su parte, el presidente Javier Milei republicó en sus redes sociales una imagen de su visita a Tierra del Fuego realizada el año pasado, en alusión al rol estratégico del sector antártico. El aniversario volvió a poner en foco una política de Estado que, desde hace más de un siglo, sostiene la presencia argentina en el continente austral.