Milei encabeza la primera reunión de Gabinete del año

La idea del intercambio es avanzar en la delimitación de los proyectos legislativos claves que serán anunciados por el mandatario libertario en su discurso de apertura de sesiones ordinarias previsto para el domingo 1° de marzo.

Esta mañana, el primero en llegar a Casa Rosada fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, seguido por el jefe de Estado que lo hizo minutos antes de las 9 con un marcado operativo de seguridad. Poco a poco, algunos con un visible tono festivo, desfilaron los integrantes del equipo de gestión.

De esta forma, se encontraban presentes los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Mario Lugones (Salud).

También asistían el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) completaban la nómina.

Se trata de la primera reunión de Gabinete del 2026 dado que el último contacto con la totalidad del Gabinete data del agasajo que organizó el mandatario el 22 de diciembre en la quinta de Olivos a modo de cierre de año.

Las reformas estructurales en preparación

Entre los temas que aún esperan tratamiento aparecen la Reforma Electoral, la Ley de Glaciares, el Régimen Penal Juvenil, la Ley de Modernización Laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En la Casa Rosada sostienen que algunos expedientes se demoraron por estrategia legislativa y no por falta de acuerdos políticos.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó el alcance del plan oficial y aseguró: "Yo tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley, muchos de ellos muy relevantes, o de mayor impacto mediático, y muchos otros que estamos analizando, y cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el presidente verá cuáles serán las prioridades".

Según trascendió, el mandatario le pidió a cada ministro que presente alrededor de diez propuestas propias para impulsar en el Parlamento. El objetivo es definir un paquete amplio de reformas que ordene la discusión legislativa durante las sesiones ordinarias que comenzarán en marzo.