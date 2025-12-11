Milei inicia el "Tour de la Gratitud": qué busca con esta nueva gira política

La cita será a las 18 en la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, en el corazón de Nueva Córdoba, un punto que el espacio libertario ya utiliza como centro de concentración para sus convocatorias. Desde allí, Milei encabezará una caravana que avanzará hacia el Paseo del Buen Pastor, acompañado por militantes y dirigentes del espacio.

Si bien el “Tour de la Gratitud” ya había comenzado semanas atrás con recorridas lideradas por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, esta será la primera vez que el propio jefe de Estado se suma a la iniciativa. La estrategia busca capitalizar el desempeño electoral obtenido en octubre, cuando LLA logró equilibrar fuerzas en el Congreso y consolidarse en varias provincias.

La actividad se producirá además a pocas horas de su anticipado regreso de Oslo, Noruega, donde Milei participó de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. El presidente modificó su agenda y retornó antes de lo previsto tras suspender dos visitas protocolares que estaban pautadas con el rey Harald V y con el primer ministro Jonas Gahr Støre. Durante su estadía, sólo llegó a saludar al excandidato venezolano Edmundo González Urrutia.

Un distrito clave para el oficialismo

Córdoba es uno de los grandes bastiones del oficialismo y se consolidó como una de las provincias de mayor respaldo para Milei. LLA obtuvo allí el 42,35% de los votos y logró cinco bancas en la Cámara de Diputados, imponiéndose sobre el espacio de Juan Schiaretti, que obtuvo el 28,32%. Ese resultado reforzó el vínculo político del oficialismo con la provincia y convirtió al distrito en un punto central dentro de la estrategia de expansión territorial.

Será además la segunda visita del presidente a Córdoba en menos de una semana, tras su participación reciente en la presentación de los primeros aviones F-16 en Las Higueras.

En esta nueva actividad estará acompañado por Karina Milei; Martín Menem; Gabriel Bornoroni, jefe del bloque en Diputados; y Gonzalo Roca, referente local del espacio y uno de los dirigentes que ganó protagonismo tras los comicios.

Karina Milei junto a Manuel Adorni y Martín Menem. Karina Milei junto a Manuel Adorni y Martín Menem.

Una señal hacia la reelección 2027

Fuentes oficiales explican que el objetivo de la gira es "reforzar el contacto directo con la militancia y con los votantes que sostuvieron el crecimiento de LLA en las urnas". El oficialismo proyecta extender estas recorridas a lo largo de 2026, con posibles desembarcos en Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. La intención, según deslizan en el entorno presidencial, es “recuperar el cara a cara” y consolidar un esquema federal de presencia partidaria.

Karina Milei lo sintetizó durante el lanzamiento del tour en Corrientes: “Iremos provincia por provincia para agradecer. Y el presidente también viajará en distintas ocasiones porque desde ahora trabajamos para la reelección en 2027”.