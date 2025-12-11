Tras su regreso de Oslo, Milei firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El mandatario aterrizó en Aeroparque tras su viaje a Oslo, estuvo presente en la entrega del Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien finalmente no pudo asistir a tiempo al evento y en su lugar lo recibió su hija, Ana Corina Sosa. Milei había sido invitado a la ceremonia por la mandataria, con un encuentro en agenda, pero ante su demora, los representantes argentinos emprendieron su regreso.

Durante su estadía en Noruega, un asesor del presidente le acercó las contundentes declaraciones acerca de Argentina que el presidente estadounidense, Donald Trump realizó a la prensa: "En Sudamérica he apoyado a Milei, él estaba perdiendo las elecciones, yo lo apoyé y ganó de manera contundente". Trump se refirió al respaldo político que le dio en el encuentro que mantuvieron en la Casa Blanca previo a las elecciones del 26 de octubre, y también al respaldo financiero que otorgó el Tesoro, dirigido por Scott Bessent, para frenar la corrida cambiaria contra el peso.