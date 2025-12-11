Tras su regreso de Oslo, Milei firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

Luego de asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz y cancelar su agenda en Noruega (frustrado por no haberse encontrado con Corina Machado), el presidente de la Nación aterrizó en Aeroparque y puso la firma en la propuesta que será tratada en el Congreso.
Javier Milei regresó al país luego de su viaje a la capital de Noruega, donde asistió a la entrega del Premio Nobel de la Paz, y firmó la propuesta de reforma laboral que se enviará al Congreso de la Nación para ser tratada, en principio, la próxima semana. "Por más crecimiento, por más prosperidad, por más trabajo para que la Argentina sea grande nuevamente", resaltó el presidente, mientras que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, añadió: "se trata de la transformación más grande de la historia argentina en legislación laboral".
El mandatario aterrizó en Aeroparque tras su viaje a Oslo, estuvo presente en la entrega del Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien finalmente no pudo asistir a tiempo al evento y en su lugar lo recibió su hija, Ana Corina Sosa. Milei había sido invitado a la ceremonia por la mandataria, con un encuentro en agenda, pero ante su demora, los representantes argentinos emprendieron su regreso.
Durante su estadía en Noruega, un asesor del presidente le acercó las contundentes declaraciones acerca de Argentina que el presidente estadounidense, Donald Trump realizó a la prensa: "En Sudamérica he apoyado a Milei, él estaba perdiendo las elecciones, yo lo apoyé y ganó de manera contundente". Trump se refirió al respaldo político que le dio en el encuentro que mantuvieron en la Casa Blanca previo a las elecciones del 26 de octubre, y también al respaldo financiero que otorgó el Tesoro, dirigido por Scott Bessent, para frenar la corrida cambiaria contra el peso.
