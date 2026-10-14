Milei llegó a Washington: su agenda en Estados Unidos y el respaldo a Trump y Bolsonaro

El presidente aterrizó este miércoles junto a Karina Milei y Pablo Quirno para una visita de dos días. Se reunirá con empresarios, participará de una gala junto a Eduardo Bolsonaro y hablará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
El presidente Javier Milei llegó este miércoles por la mañana a Washington, donde inició una gira de dos días con una agenda que combina reuniones con empresarios, reconocimientos y señales de respaldo político a Donald Trump y Flávio Bolsonaro. El mandatario aterrizó a las 9.41 (hora argentina) a bordo del avión presidencial ARG-01, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
Se trata de la quinta visita de Milei a Estados Unidos en lo que va de 2026 y tendrá como eje el fortalecimiento de los vínculos con el gobierno de Trump y referentes de la derecha internacional. Además, el viaje coincide con la campaña electoral estadounidense y con la recta final hacia el balotaje presidencial en Brasil, previsto para el 25 de octubre.
La agenda oficial comenzará este miércoles por la tarde con dos encuentros empresariales. A las 18.15, el Presidente se reunirá con el argentino Andy Kleinman, vinculado al desarrollo de videojuegos y la industria del entretenimiento digital. Luego, a las 18.45, mantendrá una reunión con Harold Hamm, fundador de Continental Resources y uno de los empresarios más importantes del sector petrolero estadounidense, con intereses vinculados al desarrollo de los hidrocarburos no convencionales.
El principal evento de la primera jornada será la Official Hispanic Heritage Gala, prevista para las 20 en el Auditorio Andrew W. Mellon. Allí, Milei recibirá el Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana y dará un discurso ante dirigentes y figuras cercanas al Partido Republicano.
Uno de los puntos políticos centrales será su coincidencia con Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio, el candidato opositor que disputará la segunda vuelta contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
La presencia de Eduardo Bolsonaro tiene un trasfondo judicial: el exdiputado fue condenado en Brasil a cuatro años y dos meses de prisión por coacción en un proceso judicial relacionado con la causa contra su padre. La Justicia brasileña ordenó su arresto y la anulación de sus pasaportes, mientras él permanece en Estados Unidos.
En este contexto, el Gobierno argentino ya manifestó su apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que Milei respalda al candidato opositor y expresó el optimismo oficial de cara al balotaje.
La agenda continuará el jueves 15 de octubre con una exposición del Presidente ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, prevista para las 11.20 (hora argentina). Su discurso llevará como título “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo” y estará centrado en la visión económica del Gobierno y su defensa de la libertad de mercado.
Durante esa actividad, Milei recibirá el premio Global Champion of Free Enterprise, una distinción vinculada con su defensa de la libre empresa y la libertad económica.
Por la tarde, a las 17, el mandatario participará en la Embajada argentina en Washington de un encuentro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), organismo que preside actualmente la Argentina. La actividad abordará la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.
El regreso está previsto para el jueves por la noche, cuando Milei partirá a las 21 rumbo a la Argentina. Su llegada a Buenos Aires está programada para el viernes a las 8.30.
Sin embargo, la estadía del Presidente en el país será breve: la próxima semana viajará a Madrid, España, para mantener reuniones con empresarios y referentes políticos de la derecha y la ultraderecha, en la antesala de las elecciones generales españolas previstas para el 29 de noviembre.
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