Milei llegó a Washington: su agenda en Estados Unidos y el respaldo a Trump y Bolsonaro

El Presidente compartirá una gala con Eduardo Bolsonaro y el jueves recibirá una distinción de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Uno de los puntos políticos centrales será su coincidencia con Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio, el candidato opositor que disputará la segunda vuelta contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

La presencia de Eduardo Bolsonaro tiene un trasfondo judicial: el exdiputado fue condenado en Brasil a cuatro años y dos meses de prisión por coacción en un proceso judicial relacionado con la causa contra su padre. La Justicia brasileña ordenó su arresto y la anulación de sus pasaportes, mientras él permanece en Estados Unidos.

En este contexto, el Gobierno argentino ya manifestó su apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que Milei respalda al candidato opositor y expresó el optimismo oficial de cara al balotaje.

Milei hablará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos

La agenda continuará el jueves 15 de octubre con una exposición del Presidente ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, prevista para las 11.20 (hora argentina). Su discurso llevará como título “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo” y estará centrado en la visión económica del Gobierno y su defensa de la libertad de mercado.

Durante esa actividad, Milei recibirá el premio Global Champion of Free Enterprise, una distinción vinculada con su defensa de la libre empresa y la libertad económica.

Por la tarde, a las 17, el mandatario participará en la Embajada argentina en Washington de un encuentro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), organismo que preside actualmente la Argentina. La actividad abordará la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

El regreso está previsto para el jueves por la noche, cuando Milei partirá a las 21 rumbo a la Argentina. Su llegada a Buenos Aires está programada para el viernes a las 8.30.

Sin embargo, la estadía del Presidente en el país será breve: la próxima semana viajará a Madrid, España, para mantener reuniones con empresarios y referentes políticos de la derecha y la ultraderecha, en la antesala de las elecciones generales españolas previstas para el 29 de noviembre.