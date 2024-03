Milei: polémica por su aumento de sueldo y despedido de un secretario por TV

Pero Milei aseguró que no estaba ni enterado de que ese decreto implicaba un incremento de sueldos que iba en contra de lo que él mismo había dispuesto en enero y le había comunicado a su Gabinete.

“Nosotros en enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos del personal jerárquico, es decir los de los cargos políticos”, aseguró Milei en una entrevista que dio este lunes por la mañana con el objetivo de aclarar una situación que lo llevó a tener un movido fin de semana en el que mantuvo fuertes intercambios de mensajes en redes sociales con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Y agregó: “Lo que sucede después es que se llegó a un acuerdo de paritarias y ahí se dispara un decreto que había dictado Cristina (Fernández de Kirchner) que estos puestos jerárquicos no pueden ganar menos de lo que ganan sus subordinados y ahí se dispara el aumento”.

La "culpa fue de Yasín", dijo Milei y lo despidió por TV

Milei -que en ningún momento de la entrevista precisó si había leído el decreto 206/24 antes de firmarlo (tampoco se lo preguntaron)- nunca responsabilizó de este error a los otros dos firmantes de ese documento, Nicolás Posse y Sandra Pettovello. Sin embargo, enseguida encontró un responsable: el secretario de Trabajo, Omar Yasin, que depende de la ministra Pettovello.

“Respecto de esta situación, tomamos dos medidas: el sábado mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento. Y además, al secretario de Trabajo, lo he despedido”, informó al aire en televisión. Ante la consulta de cuándo le habían informado esta decisión al secretario de Trabajo, el presidente respondió: “En ese momento lo están notificando, porque este error no se debería haber cometido”.

Lo cierto es que Yasin se enteró por televisión que ya no formaba parte del Gobierno. Pero la bronca con Yasin venía de antes, aseguran en el Gobierno. El desplazado secretario de Trabajo ya estaba en la mira del jefe de Gabinete y del asesor gubernamental Federico Sturzenegger desde el 6 de enero pasado cuando lograron echar al entonces subsecretario de Trabajo, Horacio Pitrau, como responsable de una jugada política con los sindicatos, a los cuales el Gobierno tenía y tiene en la mira.

La movida con la que Yasin y Pitrau buscaron dividir a la CGT provocó que uno de los sindicalistas históricos, Armando Cavallieri (Comercio) pidiera una reunión con Yasín y su jefa, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Y de esa reunión surgió una foto. Para el Gobierno, esa foto con un poderoso líder sindical fue importante en términos políticos: Cavalieri maneja el gremio más numeroso del país, con 1.200.000 afiliados, y, además, confirmó que incluiría en su convenio el nuevo sistema de indemnizaciones previsto en el DNU con la creación de un Fondo de Cese Laboral como el de la UOCRA.

Esto enfureció a Federico Sturzenegger, uno de los más cercanos asesores del presidente Milei. Por eso en los pasillos de la Rosada, aseguran que lo del aumento de sueldo del presidente fue “la gota que rebalsó el vaso”, y la excusa última para echar a Yasin, un dirigente y militante del PRO en el que muchos de los libertarios ya no confiaban.

“Lo he despedido y lo están notificando en este momento, por este error, porque este error no debería haber ocurrido”, aseguró Milei quien apuntó directo a Omar Yasin, que se enteró de su despido por televisión. No se sabe aún quién lo reemplazará, y el Ministerio de Capital Humano es una de las áreas que más bajas ha tenido en estos 90 días de gobierno de La Libertad Avanza.

Lo que Milei no dijo fue que apenas se enteró de que el decreto 206/24 incluía un aumento de sueldo para él y su gabinete, su furia apuntó a uno de sus hombres de mayor confianza: Nicolás Posse. Dicen en los despachos de la Rosada que su enojo fue intenso, pero no duró mucho tiempo. En seguida lo redireccionó al secretario de Trabajo, quien fue despedido y se enteró por la TV.