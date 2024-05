Milei: "Si alguien se va a morir de hambre va a decidir de alguna manera para no morirse"

¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a estar por morir de hambre y va a decidir para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo porque alguien lo va a resolver", sostuvo Milei durante su exposición.

En su discurso Milei defendió este miércoles su postura con respecto a la erradicación del Estado y a la no intervención del sector público en la vida de las personas, porque considera que esa política gubernamental es "asesina".

"La intervención del Estado termina siendo una intervención asesina, de manera directa o indirecta", expresó Milei durante una exposición en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, en California, donde hizo comentarios sobre su último libro: 'Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica'.

En ese sentido, Milei indicó que toda intervención estatal "siempre es mala" y "genera daño", porque a su parecer "está basada en la fuerza" y en el "autoritarismo". Por ese motivo, dijo que el liberalismo, el modelo que él defiende, sí aporta a la sociedad porque "construye" el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad.

Previamente, Milei resaltó como ejemplo de éxito las políticas libertarias de su gobierno, a través del plan "motosierra", del que dijo sentirse orgulloso por haber logrado "sacar un montón de cosas" del Estado.

Por ello, felicitó a su ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo acompañó al evento, por no solamente hacer "el ajuste más grande de la historia de Argentina, sino el más grande de la historia de la humanidad", una acción gubernamental por la que en otros tiempos, dijo, los hubiesen "crucificado" en el Obelisco de Buenos Aires.

Milei volvió a cargar nuevamente contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al afirmar que es un “kirchnerista sin buenos modales”.

“(…) Tienen a Petro en Colombia; tenían a Castillo en Perú; a López Obrador en México, y creo que ya no me estoy olvidando de ninguno. Y después en España tienen a Pedro Sánchez… que es algo así como un kirchnerista que ya no diría que con buenos modales porque no los tiene”, comentó desde la sala de conferencias del edificio David and Joan Traitel.

Durante su conferencia en Palo Alto, Milei también aseguró que Europa era la “región del mundo que menos crece”.

“Cuando ustedes se ponen a regular (la economía) la contracara es que no van a crecer, ¿Cuál es la región del mundo que menos crece?, Europa, y ¿por qué no crece?, porque están atestados de regulación, se fanatizaron tanto en generar un modelo que se parezca al modelo competitivo que mataron las cuasi-renta, no tienen incentivos a invertir y no hay innovación”, dijo.

“No dejemos que estos fatalmente arrogantes nos destruyan la vida con regulaciones, vayamos a una sociedad muchísimo más libre”, ahondó.

Después de la disertación, la agenda del Presidente continua con varios encuentros con empresarios. Milei visitará primero al CEO de Google, Sundar Pichai, y después al de Apple, Timothy Cook. Además, tendrá una reunión con 30 empresarios e inversores ligados a la Inteligencia Artificial.

Luego visitará a Mark Zuckerberg, de META (Facebook) en sintonía con las reuniones que mantuvo durante toda la gira por Norteamérica. Cerrará su viaje con una visita a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien asume un nuevo período presidencial.