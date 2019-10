"Ella vino a saludarme y no fue cordial. Creo que no le gusta lo que yo dije en su momento, ni lo que pienso”, dijo primero Tundis, en diálogo con Radio con Vos, y agregó: "Ella me miró muy seriamente, creo que le molestó que le dijera que mi referente era Massa".

No obstante, la diputada nacional remarcó la actitud que tuvo con ella Máximo Kirchner: "Me dijo ‘¡bienvenida compañera!’ y me dio un beso muy afectuoso”.

Por otro lado, la legisladora remarcó: "De ninguna manera me hice K. Yo sigo siendo del Frente Renovador. Yo sigo siendo massista, cada uno en su espacio, y mi conductor sigue siendo Sergio Massa".

Finalmente, Tundis desestimó la posibilidad de conducir el PAMI en la gestión de Alberto Fernández: “Soy diputada del Frente Renovador por dos años más”, contestó al ser consultada al respecto.