Mujica participó el viernes del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, que encabezaron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo, acompañados por el exmandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en un gesto de unidad regional que, además, ratificó el compromiso del Gobierno de negociar con el FMI sin condicionar el crecimiento.

En un reportaje con Pagina/12 publicado este domingo y en referencia al préstamo que el Fondo le hizo a Macri, respondió: "El FMI debe tomar conciencia de que metió la pata hasta el cuadril, ¡nunca se vio tanta generosidad junta!".

Consultado sobre la relación bilateral, expresó: "Tengo un gran afecto por su país. Los uruguayos, los orientales, no somos hermanos de los argentinos, somos más, nacimos de la misma placenta. Somos hijos del mismo conflicto, tenemos ciertas identidades y aprendí a saber que cuando a la Argentina le va bien, nos favorece también a nosotros. No deja de ser algo interesado".

Asimismo, expresó que "la democracia, institucionalmente, es lo mejor que hemos podido inventar los seres humanos hasta ahora. Ni por asomo es perfecta y no puede ser perfecta porque es un invento humano y los humanos estamos muy lejos de ser perfectos", pero consideró que "hay una enorme deuda y de todas maneras hay que defenderla porque no tenemos un mejor instrumento".

A nivel global explicó que lo "descorazonan las fricciones que se dan con China" y los Estados Unidos, y remarcó que "no podemos volver a tiempos de la Guerra Fría, porque sería como volver a levantar el monumento de la estupidez humana".

También opinó que "la humanidad está precisando decisiones mundiales" en relación por ejemplo al cambio climático.

"Sabemos lo que hay que hacer y no se toman (las decisiones). Y ese va ser el canto del cisne de la generación de los jóvenes. Porque el cambio climático no viene del suelo, porque la solidificación del mar no viene del cielo, porque la biodiversidad no es un regalo de los dioses, es decir, la humanidad es incapaz de tomar decisiones colectivas. Sabe lo que tiene que hacer pero no lo puede hacer. No es la ciencia la que falla. Es la política", concluyó Mujica.