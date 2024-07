Murió la hija de Ricardo López Murphy

"Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analia Elena López Murphy", escribió López Murphy este jueves a la mañana.

Tras la publicación, dirigentes de diferentes espacios políticos le manifestaron su pesar. Uno de los primeros en mandarle su apoyo fue Hernán Lombardi. "Un abrazo enorme querido amigo. Te acompaño en tu dolor y tristeza", dijo el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri. "Lo lamento mucho, Ricardo. Un abrazo grande", se sumó Graciela Ocaña.

Lo siento mucho querido Ricardo. Un abrazo enorme para vos y tu familia. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 25, 2024

Desde el bloque del PRO en Diputados publicaron un breve comunicado al respecto: “Expresamos nuestras condolencias al diputado López Murphy ante la pérdida irreparable de su hija Analía Elena López Murphy. Todo nuestro acompañamiento y afecto para él y su familia en este triste momento”.

A su vez, el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias señalo: “Lo lamento muchísimo y te acompaño en el dolor, querido Ricardo. Tu actitud de dejar los Estados Unidos para venir a votar la ley Bases describe perfectamente tu compromiso con el país. Estamos todos con vos en este momento tan difícil”.

Ricardo y toda tu familia mi mas sentido pésame. Perder un hijo no es la naturaleza de la vida, comprendo el profundo dolor que atravesas, vos , tu mujer, sus hermanos , marido y tus nietos. Un abrazo enorme — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 25, 2024

“Un fuerte abrazo, querido López Murphy. Mi acompañamiento para vos y tu familia en este triste momento”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

López Murphy había hablado hace dos años sobre la situación de salud por la que pasaba su hija, que recibía tratamiento en Estados Unidos. En un reportaje con Luis Novaresio, casi entre lágrimas, el legislador hablaba sobre su compleja situación personal, sobre todo porque tenía que desarrollar su tarea parlamentaria al mismo tiempo que debía sobrellevar la enfermedad de su hija. En ese momento, en octubre de 2022, se discutía el presupuesto 2023, y decidió participar de la sesión clave en el Congreso.

“Como está nuestro Parlamento, están muy parejas las votaciones y yo por problemas personales he tenido muchas dificultades, pero he puesto por delante poder concurrir a las votaciones, pero voy a abstenerme de cualquier comentario crítico porque trato que seamos una esponja y no un erizo”, señalaba por entonces.

“¿Son problemas personales superados?”, interrogó Novaresio. “Una parte muy delicada de eso y muy dolorosa, sí. Otra parte, no. Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho, mucho, cumplir con mi deber; lo he hecho, pero me ha costado”, respondía López Murphy.

Ante las repreguntas, el ex candidato a Presidente en 2003 se mostró afectado: “Tengo un familiar enfermo, en términos muy delicados, y obligué al resto de mi familia a un esfuerzo supremo para sustituir lo que debió haber sido mi rol”. Ese familiar era su hija, Analía Elena, aunque no trascendió qué tipo de enfermedad padecía. El tratamiento de salud lo realizaba en Estados Unidos.

Analía tenía 47 años. Los otros dos hijos de López Murphy son Pablo y Ezequiel, ambos economistas.