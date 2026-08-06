No habilitaron a Fernández Sagasti participar de "manera virtual" de la sesión

Anabel Fernández Sagasti quedó INHABILITADA para votar en la sesión de hoy. Bullrich pidió que el pedido se trate en la comisión de Asuntos Institucionales y el bloque del peronismo estuvo de acuerdo, se aprobó por UNANIMIDAD.



Expliquen esto, por favor. pic.twitter.com/iLSMIaUCs9 — Marian Herrera (@marianherrrera) August 6, 2026

Todo se consumó en contra de la mendocina cuando Bullrich solicitó la palabra para introducir una moción de orden que fue aprobada a mano alzada y sin debate previo en el recinto, con la adhesión del peronismo.

"Quiero mocionar que de acuerdo al artículo 227 del reglamento, que ha surgido sobre el tema de posibles licencias o votos no presenciales. Estos temas, con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales", dijo la titular del bloque de La Libertad Avanza.

En este marco hizo la moción para que #el cuerpo se expida y podamos seguir este debate en la comisión respectiva", argumentó Bullrich ante sus pares antes de que se proceda a una rápida aprobación

De esta manera, con la aprobación de la propuesta oficialista, ni Fernández Sagasti ni el senador catamarqueño Flavio Fama, quien también había solicitado conectarse de forma virtual a raíz de una cirugía de rodilla, pudieron intervenir en la sesión.