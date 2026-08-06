No habilitaron a Fernández Sagasti participar de "manera virtual" de la sesión

A instancias de un planteo realizado por Patricia Bullrich, la Cámara alta aprobó enviar el debate sobre el voto no presencial a comisiones
Finalmente la senadora Anabel Fernández Sagasti, del bloque de Unión por la Patria (UxP) no pudo participar de manera remota de la sesión del tratamiento de Ley de Protección de la Propiedad Privada debido a una moción de la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.
Fernández Sagasti, que se encuentra transitando un embarazo de riesgo que le impide viajar desde Mendoza hacia Buenos Aires, se quedó sin la posibilidad de participar en el Senado del debate a distancia tras un planteo reglamentario del oficialismo.
Previamente, la propia vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, había accedido al pedido de la representante kirchnerista, pero ad referendum del recinto.
Sin embargo, la habilitación definitiva requería la convalidación del pleno, escenario que se frustró tras una rápida maniobra legislativa.
Todo se consumó en contra de la mendocina cuando Bullrich solicitó la palabra para introducir una moción de orden que fue aprobada a mano alzada y sin debate previo en el recinto, con la adhesión del peronismo.
"Quiero mocionar que de acuerdo al artículo 227 del reglamento, que ha surgido sobre el tema de posibles licencias o votos no presenciales. Estos temas, con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales", dijo la titular del bloque de La Libertad Avanza.
En este marco hizo la moción para que #el cuerpo se expida y podamos seguir este debate en la comisión respectiva", argumentó Bullrich ante sus pares antes de que se proceda a una rápida aprobación
De esta manera, con la aprobación de la propuesta oficialista, ni Fernández Sagasti ni el senador catamarqueño Flavio Fama, quien también había solicitado conectarse de forma virtual a raíz de una cirugía de rodilla, pudieron intervenir en la sesión.
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