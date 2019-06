No hubo grandes sorpresas y salió ganando la ortodoxia

Esto último fue lo que postuló Carlos Fara, presidente de Fara & Asociados, quien aclaró: "Esto significa que en el kirchnerismo primó La Cámpora; en el macrismo quedó castigada el ala política y Marcos Peña tuvo fuerte incidencia; mientras en el lavagnismo el que más tuvo incidencia fue Barrionuevo".

"Hubo poco lugar para las heterodoxias o para los juegos más amplios. Salvo cosas aisladas como María Luján Rey, la madre de la víctima de Once, o Matías Lammens en Capital Federal. Después, en términos generales el esquema estuvo más cerrado", analizó.

El especialista consideró que "las sorpresas ya tuvieron el máximo grado de creatividad en los armados previos, por eso lo que vino después fue más conservador" y agregó: "Esto se dio en el marco en el cual las fórmulas principales habían terminado de armar un esquema con una variante política electoral: la llegada de Alberto Fernández por un lado y la de Pichetto por otro, que tiene que ver con dar señales políticas y no por los votos que ambos podían juntar".

Por su parte, Raúl Aragón, director de Aragón & Asociados, castigó la actitud del oficialismo de hacer que Alberto Asseff rompa con José Luis Espert: "La única sorpresa real fue lamentable y es lo que sucedió con el espacio de Espert. Esto se hizo siempre, pero uno se sorprende de que el PRO haga esto cuando se plantea ser la nueva política y hace prácticas de la vieja".

En cuanto al Frente de Todos, Aragón consideró que "ha ganado La Cámpora, pero también Massa" y detalló: "Llevó adelante una estrategia muy inteligente. Exigió hasta último momento la intendencia de Tigre para Malena Galmarini, su esposa, como ficha de negociación. Mientras tanto, le ofrecían cada vez más cosas hasta que cedió. Y ganó bastante más".

También habló de la importancia de la discusión por la legalización del aborto y precisó que "va a ser un tema de campaña, que incluso puede complicar a los candidatos durante el debate", para luego señalar que "cada espacio compensó con el color de los pañuelos, porque es un tema similar para todas las fuerzas".

Ausencias

Y se refirió a los ausentes. "Llamó la atención el caso de Daniel Lipovetzky, que le puso el pecho al debate sobre el aborto para Cambiemos y ahora no renueva mandato. Aunque imagino que en algo va a ser ubicado", explicó el analista y añadió: "Algo similar ocurre con Diego Bossio en uno de los tantos espacios que logró el Frente Renovador, porque fue jefe de campaña y se termina su mandato. Algunos hablan de que obedece a un pedido o exigencia de La Cámpora, porque hay mucho enojo hacia él".

Menos sorpresiva le pareció la no candidatura de Daniel Scioli. "Era más previsible porque tiene mandato hasta 2021. Lo mismo ocurre con Felipe Solá, con Daniel Arroyo. No sé si tendría mucho sentido ocupar un espacio con un candidato que ya es diputado y va a seguir dos años más", expresó.

A su turno, Ricardo Rouvier, titular de Rouvier & Asociados, consideró que "el problema mayor lo tenía Frente de Todos, donde hubo que armar listas considerando las distintas fracciones" y, al analizar por territorio, expresó: "En el armado de Provincia y de Ciudad, La Cámpora obtuvo una porción importante de los cargos con posibilidades, pero la mano de Alberto Fernández se notó en la presencia en dirigentes de su confianza y en la búsqueda de asegurar amplitud y la incorporación de nuevas figuras como Lammens" .

Y advirtió que "como pasa siempre en el peronismo, en que hay más aspirantes que cargos a cubrir, quedan heridos y enojados que están afuera de la nómina o en lugares con pocas posibilidades de ser elegidos".

Con respecto a Juntos por el Cambio, Rouvier sentenció que "la presencia de Pichetto, como no domina un aparato político, no suponía intercalar dirigentes que siguieran al senador" y sostuvo que "el radicalismo obtuvo sus lugares en los espacios nacionales y provinciales y todo indica que la lista de heridos no es muy numerosa".

De cara al futuro, indicó que "en varias provincias de ha logrado la unidad del peronismo y, en un escenario de retroceso del caudal electoral de la ex Cambiemos, le da más posibilidades de encolumnar el voto detrás de la fórmula Fernández/Fernández", aunque señaló: "El oficialismo, a través de un gestor con mucha experiencia como Pichetto, está tratando de difundir la boleta corta para que esto permita liberar la decisión del voto y favorecer a Macri".

Por último, Carlos Germano, director de Germano & Asociados, calificó a los cierres de listas de momentos "donde se manifiestan con mayor intensidad las miserias humanas, porque se dejan de lado valores, convicciones y lo personal es más importante que lo colectivo".

Al analizar por espacio, en Todos habló de Cristina como "ganadora absoluta y por ende La Cámpora, liderada por su hijo Máximo Kirchner, ya que gobernadores e intendentes poderosos se rindieron nuevamente ante el liderazgo indiscutible de la ex presidenta".

En el oficialismo, Germano consideró que Elisa Carrió "en una actitud inteligente y distinta en su accionar de construcción, desde el silencio, fue una de las protagonistas, porque logró ocupar varios lugares para dirigentes de su fuerza política".

Sobre Capital Federal, valoró la cesión de lugares de Horacio Rodríguez Larreta como "un cierre pensado más en el futuro y mostrando sus ambiciones para el 2023", mientras que de María Eugenia Vidal en Provincia detalló: "Confeccionó su lista de acuerdo a sus necesidades y preocupaciones para poder seguir gobernando una provincia muy convulsionada como la de Buenos Aires y donde la ex presidenta mantiene un liderazgo y músculo político muy potente".

"El resto de los espacios, mostraron más debilidades que fortalezas. Afloraron las improvisaciones, los egos y la falta de volumen político en muchos de los espacios. La excepción fue la izquierda, que luego de muchos años, logró una relativa unidad, que los fortalece", concluyó el analista.