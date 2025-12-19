Ornella Calvete se negó a declarar en la causa Andis

La exdirectora llegó al edificio judicial acompañada por su abogado poco antes del mediodía, horario fijado para la audiencia.

El juez Sebastián Casanello había dispuesto para este viernes una nueva ronda de declaraciones indagatorias por la causa Andis, entre las que se encontraba Ornella Calvete.

Embed "Tengo un montón de cosas para decir: Ornella Calvete a la salida de Tribunales luego de negarse a declarar. pic.twitter.com/l6dv19ICKx — C5N (@C5N) December 19, 2025

Diego Martín D’Giano, que fue director de Prestaciones Médicas en la Andis y contaba con acceso al sistema de precios y Patricia Canevasio, de confianza de Miguel Calvete (padre de Ornella), se negaron a declarar ayer en la causa.

Los dos fueron citados en la nueva ronda de indagatorias, y optaron por negarse a responder, según confirmaron fuentes judiciales.

La causa

Ornella Calvete está acusada de haber colaborado en una supuesta estructura que direccionaba compras de insumos médicos dentro del organismo estatal. La investigación la ubica como parte de un entramado que habría beneficiado a empresas vinculadas a su entorno familiar.

Durante los allanamientos realizados en su domicilio, la Justicia secuestró cerca de 700.000 dólares en efectivo y 19.190.000 pesos, además de otras monedas extranjeras.

image

Calvete se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial y renunció a su cargo en noviembre último a raíz de que el escándalo alcanzara a su padre, Miguel Calvete, acusado como presunto nexo entre la Andis, que conducía Diego Spagnuolo, y las droguerías.

La Cámara Federal porteña había revocado a principios de diciembre una resolución del juez Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Andis.

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas a Spagnuolo.