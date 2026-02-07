Ian Moche denunció a Lilia Lemoine y pidió su sanción o expulsión del Congreso

La presentación fue realizada junto a su abogado, Andrés Gil Domínguez, y surge luego de declaraciones de la legisladora en las que sostuvo que el niño “actúa como autista”. En el mismo marco, Lemoine también descalificó a la madre del menor, Marlene Spesso, a quien acusó de “no estar bien de la cabeza”.

La decisión de avanzar con el pedido ante Diputados fue difundida este viernes por Gil Domínguez a través de su cuenta en la red social X. “Ian Moche denunció a la diputada nacional @lilialemoine por inhabilidad moral para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”, escribió el abogado.

Embed IAN MOCHE denunció a la Diputada Nacional @lilialemoine por inhabilidad moral para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra. pic.twitter.com/GYYh47KCeY — Andres Gil Dominguez (@agildominguez) February 6, 2026

Las expresiones que motivaron la denuncia incluyeron una afirmación de Lemoine en la que sostuvo: “Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”. Esos dichos fueron señalados como agravios tanto hacia el niño como hacia su madre.

Tras la polémica, Ian Moche respondió públicamente a la diputada mediante un video difundido en sus redes sociales. Allí relató el impacto que tuvieron las declaraciones y expresó: “Fue feo, nos angustió un poco, pero estamos bien porque realmente tratamos de no darle cabida a esto”. El niño es conocido por su activismo en favor de los derechos de las personas con autismo.

El episodio no constituye un hecho aislado. Según se detalla en la presentación, anteriormente el presidente Javier Milei quedó involucrado en una controversia relacionada con el caso, luego de repostear un mensaje que vinculaba a Ian Moche con una supuesta “operación kirchnerista”. Ese conflicto derivó en una instancia judicial, tras un reclamo de la familia para que el contenido fuera eliminado.

Con la denuncia ya presentada, la Cámara de Diputados deberá ahora evaluar el pedido y definir si corresponde avanzar con algún tipo de sanción contra la legisladora.