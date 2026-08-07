Pablo Moyano habló sobre la causa contra Facundo y que la Justicia determine lo ocurrido

Tras el procedimiento, Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano para ser asistida, mientras que Facundo Moyano quedó detenido e imputado por los presuntos delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Horas más tarde recuperó la libertad, aunque la causa continúa en trámite.

Candela Arizaga fue asistida por el SAME tras ser encontrada caminando desnuda por Belgrano luego de denunciar una presunta agresión de Facundo Moyano.

En una segunda declaración, la modelo e influencer negó haber sido víctima de una agresión física y sostuvo que el episodio estuvo vinculado al consumo de estupefacientes. Posteriormente, ante la fiscal Florencia Nocerez, amplió su testimonio y afirmó: “Como no tenía sueño, empecé a consumir cocaína. Yo venía con cambios en estado de ánimo y no fue una buena mezcla y tuve un brote psicótico”.

El vínculo familiar en crisis de los Moyano

El vínculo entre Pablo y Facundo Moyano atraviesa un prolongado distanciamiento que se hizo público a comienzos de 2024. Las diferencias entre ambos surgieron en medio del debate por el paro general convocado por la CGT contra la denominada ley ómnibus y el DNU impulsado por el Gobierno nacional.

Semanas después de aquel conflicto, Facundo Moyano profundizó la distancia con una declaración pública. “Este año voy a hablar mucho de las ideas, poco de las personas. En este caso quiero hacer una aclaración: nada de lo que haya hecho, de lo que haga, diga o de lo que insinúe Pablo Moyano tiene que ver conmigo. Absolutamente nada. El dirigente sindical que yo conozco se llama Hugo Antonio Moyano, les guste o no”, expresó entonces.