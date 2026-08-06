Candela Arizaga aseguró que sufrió un "brote psicótico" y desvinculó a Moyano

La modelo también rechazó las versiones que apuntan a un caso de violencia de género. "Para nada, chicos. Para nada. De haber sido así, lo hubiera dicho, obviamente", sostuvo ante los medios.

En ese sentido, agregó: "Esto se debe a varias cosas que atravesé psicológicamente. De hecho, yo pedí que se levantara la restricción. Espero verlo pronto. Quiero aclarar que el problema nunca fue con él. Yo tuve un brote psicótico, chicos. Si se fijan en las imágenes, yo huía de todos. Había hasta un policía corriéndome y me asusté".

Durante la conferencia, Arizaga evitó responder preguntas sobre un eventual consumo de estupefacientes y volvió a desligar a Moyano de cualquier responsabilidad. "Si hubiera pasado algo de lo que se dice, yo habría sido la primera en salir a contarlo en todos lados", afirmó.

La influencer también llevó tranquilidad sobre el estado de su mascota, que había escapado del departamento del sindicalista durante el incidente. "Está muy bien. Está en Rosario. Gracias a Dios, no le pasó nada", señaló.

Su primera manifestación pública tras el episodio había sido el miércoles, a través de una historia publicada en Instagram. "Ya estoy bien y mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor", escribió.

El caso comenzó a investigarse luego de que el encargado del edificio donde reside Moyano informara a la Policía de la Ciudad que el exdiputado salió del inmueble detrás de una mujer semidesnuda. Las cámaras de seguridad registraron a ambos en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre con signos compatibles con el consumo de estupefacientes.

Arizaga fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano, mientras que Moyano quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Aunque permanece en libertad, la fiscalía le impuso una restricción de acercamiento de 300 metros, la prohibición de contacto con la denunciante, la fijación de domicilio y la obligación de presentarse a todas las citaciones judiciales.