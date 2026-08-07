Qué es la Ley de Manejo del Fuego que ayer el Senado no aprobó

El objetivo de estas disposiciones es evitar que la pérdida de cobertura vegetal provocada por un incendio facilite posteriormente procesos de urbanización, cambio de uso del suelo o desarrollo de actividades productivas en territorios que antes contaban con determinadas condiciones de protección.

La nueva redacción eliminaba esos plazos. Desde sectores críticos de la iniciativa cuestionaron que, de haberse aprobado, la reforma hubiese significado un debilitamiento sustancial de una herramienta preventiva de la política ambiental.