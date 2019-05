Para Alberto Fernández, Cristina Kirchner no será condenada

Consultado por los conductores del ciclo La Rosca, Eduardo Van der Kooy y Daniel Fernández Canedo, sobre el posible indulto a su compañera de fórmula y a otros exfuncionario del kirchnerismo, Fernández aseguró que eso es “inviable”.

"No tengo necesidad de indultar a Cristina Kirchner: si el derecho funciona nunca va a ser condenada. (…) Creo en su inocencia", aseveró el dirigente peronista.

"No es una amenaza, si yo no voy a resolver eso. ¿Desde cuándo los presidentes resuelven la suerte de los jueces? Si me preguntan si vas a intervenir la justicia la respuesta es no", agregó.

Asimismo, Fernández afirmó que es "ilegal" y "arbitrario" que estén presos el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

"Es ilegal que estén presos. Es arbitrario. En el derecho penal argentino todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad. Ninguno hasta el día de hoy tiene sentencia definitiva y se han dicho cosas increíbles", sostuvo.

ADEMÁS:

Por otra parte, consideró que su postulación ya sumó el apoyo de "medio bloque" de Diputados del Frente Renovador y que "no sumar a (Sergio) Massa no sería un fracaso".

"No hubiera aceptado nunca que yo fuera candidato y Cristina se fuera a la casa. La gente claramente está tomando posición por una fórmula mientras los opositores se abrazan a las risotadas con (Mauricio) Macri", dijo, quizá en referencia al gobernador cordobés Ricardo Schiaretti.

Respecto a la situación económica, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner dijo que le preocupa "que el FMI esté sosteniendo un gobierno y no país", que Macri está dejando "pulverizada" a la Argentina y que si es electo va pagar las deudas con el Fondo Monetario Internacional.

"Siempre pagamos las deudas que dejaron ellos", ratificó Fernández, al cuestionar el nivel de endeudamiento durante la gestión de Macri, y sostuvo que "queda claro que el problema es Macri, estamos en un default encubierto".