Así quedó conformada la cúpula de las Fuerzas Armadas tras los cambios del Gobierno

El cambio principal se centra en la designación del general de división Oscar Santiago Zarich, quien reemplaza a Presti al frente del Ejército. Zarich, de 59 años y oriundo de Santa Fe, venía conduciendo el área de Adiestramiento y Alistamiento y cuenta con una carrera marcada por ejercicios de alta escala y responsabilidades operativas.

Así quedó conformada la cúpula de las Fuerzas Armadas:

Ejército: asume Zarich, compañero de promoción de Presti y con amplia trayectoria en misiones de entrenamiento.

Armada: el vicealmirante Juan Carlos Romay toma el mando tras el retiro de Allievi.

Estado Mayor Conjunto: vuelve a quedar en manos de la Armada con la llegada de Marcelo Dalle Nogare.

Fuerza Aérea: continúa bajo la conducción del brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.

En la Armada, el retiro del almirante Carlos María Allievi abre paso al vicealmirante Juan Carlos Romay, quien venía dirigiendo el área de Educación naval y acumula antecedentes al mando de la Fragata Libertad y otras unidades estratégicas. Este movimiento se complementa con un cambio histórico, la Armada recupera la conducción del Estado Mayor Conjunto después de tres décadas, con el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como máxima autoridad operativa de las tres fuerzas.

La única continuidad se da en la Fuerza Aérea, donde el Gobierno ratificó al brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, piloto e instructor, que asumió en 2024 tras la salida de Fernando Mengo. Con experiencia en operaciones internacionales y funciones en el Comando Aeroespacial, Valverde se mantiene como figura clave en la estructura militar.